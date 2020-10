"Ahí te encargo" y "Mano de obra" dos películas para esta pandemia

Me dio tanto, pero tanto, gusto encontrarme en Netflix una película muy entrañable, llena de mensajes, amor y solidaridad. Estoy hablando de la cinta “Ahí te encargo” protagonizada por Esmeralda Pimentel y Mauricio Ochmann, una cinta de Salvador Espinosa.

En estos tiempos de pandemia, uno está muy sensible de todo lo que pasa por este encierro; y cuando vi este filme me conmoví mucho. La cinta toca esa parte que a todos los hombres nos toca una vez en la vida y es el instinto de ser padres. Y aplicando el viejo dicho popular “padre no es el que engendra, si no el que cría” y ahí vemos con mucha claridad lo que el personaje de Ochmann pasa para lograrlo.

Es una comedia de situación pero, como dije antes, tiene un mensaje muy bueno. Otra cinta que se estrena en la pantalla grande es “Mano de obra”, ópera prima de David Zonana y actuada por Luis Alberti.

Ésta habla la búsqueda en especial de las personas que viven ante las circunstancia más adversas como los trabajadores de la construcción. Cuando platiqué con este joven cineasta, me comentó que el único actor era Luis, que todos los demás eran albañiles de verdad, ya que quería retratar la escénica de estos.

Para que entendiéramos lo que viven y sufren estos trabajadores de la obra; ¿sabían que son los más desprotegidos? O al menos es lo que nos presenta la película. Este fin de semana que pasó fue el estreno, y el siguiente es el decisivo para que se quede más en las salas o la quiten. Si a ustedes les encanta el cine, vayan con todas las medidas de precaución y véanla, les aseguro que les encantará y ayudemos a esta industria a que se reactive.

