El secreto de Selena enaltece el ego de María Celeste

PORQUE LA GENTE, NO DEBE VER LA SERIE EL SECRETO DE SELENA

Porque la superficialidad de la ahora productora Maria Celeste Arraras opaca el buen trabajo actoral de Maya Zapata que da vida a Selena y no solo afecta esa psicología de personaje, también la de la asesina Yolanda Saldivar que es extraordinariamente personificada por Damayanti Quintanar y Sofia Lama quien interpreta a la comunicadora Maria Celeste Arraras quien logra proyectar la esencia de una mujer que abandona a su familia con el firme propósito de conseguir reconocimiento publico. El hilo conductor de esta historia es la cobertura que una cadena de TV le dio al asesinato de la reina del TEx Mex en donde Maria Celeste fue el rostro que aparecía a cuadro y deja a un lado el esfuerzo periodístico de sus colegas y equipo de producción. La verdad que uno espera una serie que al usar el nombre de una estrella de ese enorme tamaño entretenga y te haga disfrutar de el talento de una mujer como Selena, que pintaba para una estrella mundial, y no que Disney Studios apoyara con presupuesto millonario enaltecer el ego de una conductora que se debe a presentar la noticia. Es mas me llamó más la atención todas las colillas de cigarro que Arraras tira al piso durante toda la serie, cuando un estudio advierte que millones de esas colillas afectan de manera importante los ecosistemas y no solo el consumo de cigarrillos provoca cáncer a la población, también es un cáncer medio ambiental. Una pena que el presupuesto y calidad de producción lo obtengan proyectos que ni siquiera están avalados por los familiares directos de la cantante y que ni siquiera atrapen al publico con la personalidad sórdida de la asesina.

LA BANDA MS GOZA DE LAS MIELES DEL ARDUO TRABAJO

Los Números no mienten! es el titulo de un comunicado que la oficina de la banda envió a medios de comunicación y es verdad absoluta. La matemática no falla y es quien pone a nivel global a esta banda como la agrupación del genero regional mexicano como la mas influyente y para que se den una idea, les comparto las cifras que son una verdadera locura pues artistas consagrados no solo mexicanos, también extranjeros sueñan con lograr esas cifras y llegar a tanta gente.

3.6 Billones de Streams en Pandora

3.83 Billones de Streams en Spotify

578 millones de Streams en Apple Music

1 Millón de seguidores en Tik Tok

13 Millones de seguidores en facebook

3 millones de seguidores en Instagram

Y esto esta basado en el buen trabajo en equipo pues desde el colaborador con menos responsabilidad hasta el dueño de La MS hacen su labor de manera profesional, en hora buena a los amigos de La Mazatlan Sinaloa (Banda MS)

HERALDO TV REGAÑA A LA TALENTOSA FERNANDA TAPIA

Travel Chanel se quedo vestido y alborotado pues grabó seis emisiones de un proyecto que estrenaban el pasado 8 de octubre en donde mostraban barrios de nuestra ciudad de Mexico pero como Tapia tiene un programa similar en Grupo Heraldo, pues le pidieron de la manera mas atenta, verdad, que dijera que no al ya elaborado programa para ese ajeno canal que por si fuera poco, va a tener que prescindir de la mano de obra del equipo de producción que se había conformado para dicho proyecto, es una lástima pues Fernanda no va a poder hacerle la competencia a Juan Gabriel con la afición de comprar casas pues el divo de Juarez compraba casas de adeveras pero nuestra querida Fernanda tiene su hogar lleno de casas, pero casas miniatura que ha comprado en Mexico y en el extranjero y es un vicio tal que le invierte hasta lo que aún no ha ganado pues una de sus enormes aficiones es poseer lujosas mansiones a escala con detalles que usted ni se imagina, bueno tal ves sí, piense en alguna mansión de Juan Gabriel con candiles, cuadros de la doña Maria Felix y detalles preciosistas de lo mas bello que puede imaginar, así son las casitas que Fernanda compra como si fuera su ultima voluntad. Le mandamos un saludo a la singular, culta y muy trabajadora compañera, Fernanda Tapia.

DESCUBREN BESANDO A UNA MUJER A HUGO LOPEZ GATEL

Este fin de semana el chisme de sobre mesa eran las tres fotos que un parroquiano de Twitter publico en la que se ve claramente al vocero de la secretaría de salud en el restaurante Vecchio Forno con una mujer que presuntamente dicen que es una reportera del periódico reforma en situación romántica y dando el mal ejemplo. Empezando porque aun cuando pertenece al grupo de población vulnerable, se expone y expone de contagio a los que lo rodean y para colmo sin sana distancia y echando beso como si no estuviéramos en pandemia. La verdad que cada quien hace con su vida un papalote pero de que fue tema este fallido funcionario en las comidas de los mexicanos este fin de semana lo fue…..



