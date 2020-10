PolíticaConfidencial ¿Robo de medicinas contra el cáncer?

¿Robo de medicinas contra el cáncer? Los padres de niños con cáncer tienen dudas en torno al asalto de un “comando fuertemente armado” que se llevó 37 mil piezas de medicamentos. No son aspirinas, sino productos que no se pueden vender porque el cliente sería un sector específico que sabe cómo y dónde lo consigue. No los tenían, acusan los padres. Se les enreda y mientras tanto José Alonso Novelo, titular de Cofepris, escurrió el bulto en el Senado, donde apenas un par de senadoras cuestionaron al respecto. Alguien está mintiendo aquí…

• Protestas en el senado. Por cierto, nos comentan que la desaparición de los fideicomisos no se ve tan fácil en la Cámara alta. Además, ya están listas las protestas desde primera hora para intentar convencer a los senadores de frenar el golpe a la ciencia, la cultura, la protección de defensores de derechos humanos y periodistas… aunque saben que los van a ignorar.

• AMLO y la seguridad privada en edificios públicos. Es cierto que esto se convirtió en un jugoso negocio para unos cuantos, muchos de ellos funcionarios públicos. Lleva tiempo con la insistencia de quitar a esos policías privados de la vigilancia de inmuebles del gobierno… hay un hoyo oscuro donde ven que manos particulares no sólo saqueaban el presupuesto, a veces se llevaban hasta bienes, joyas…

