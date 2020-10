El Milagro, el regreso del teatro

Hay momentos en la vida que se quedan grabados en la memoria y en el corazón. Yo no podría concebirla sin el teatro; porque las artes escénicas son la vida misma, emociones acumuladas en un texto que explotan en el escenario cuando un actor las interpreta.

La magnífica noticia es que este arte ha comenzado la reactivación. Los teatros pasaron seis meses cerrados debido a las medidas sanitarias tomadas ante la pandemia. Ahora el teatro El Milagro reabre sus puertas con un espectáculo, no de 10, si no de 100, me refiero a “Los habladores 2020”.

Una puesta en escena que se conforma por 23 monólogos, escritos y dirigidos por David Olguín, escenografía e iluminación de Gabriel Pascal y la participación de 10 actrices y 11 actores.

Ésta es la segunda edición, ya que la primera fue hace 14 años. Son historias de la vida cotidiana, llevadas de una manera tan sutil que todos nos vemos identificados de alguna u otra manera, haciendo una estupenda radiografía de este México contemporáneo, como el activismo radical, la política, el sexo, amor y odio, creencias, etc, que son el ingrediente perfecto para que cada dramaturgo exponga su visión particular de esta cotidianidad, donde estamos tan inmersos que no nos damos cuenta de ella.

La puesta en escena estará del 1 al 25 de octubre donde veremos a actores y actrices divididos en cuanto funciones de jueves a domingo de manera presencial, obviamente acatando los protocolos de sanidad y también por vía streaming. Cabe mencionar que estos textos así como la dirección es del maestro David Olguín. Y que dijeron, ya se le olvidó mencionar el elenco, pues no.

En serio es un deleite ver a estos monstruos en escena cómo a Laura Almela, Enrique Arreola, Esteban Caicedo, José Carriedo, Joaquín Cosío, Manuel Domínguez, Sofía Gabriel Luna, Alejandrina Hergon, David Hevia, Diego Jáuregui, Daphne Keller, Valeria Navarro, Silverio Palacios, Mauricio Pimentel, Natalia Solián, Georgina Tábora, Bertha Vega, Mariana Villegas, Raúl Villegas, Rosario Zúñiga, Sergio Zurita.

Los horarios son de jueves y viernes a las 20:30 hrs, los sábados a las 19:00 hrs y los domingos 18:00 hrs. Para verlo por streaming consulten la plataforma de www.boletopolis.com. El costo normal es de $250 pesos, pero hay muchos descuentos en lo que el boleto puede llegar a costar hasta $100 pesos. También pueden meterse a la página de www.elmilagro.org.mx. Que bueno que el teatro está de regreso y lo haga con esta tan interesante propuesta. No sé la pueden perder

