Detención de Cienfuegos, herramienta política de EU

El pasado jueves 15 de octubre, nos enteramos de la detención del ex secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, General Salvador Cienfuegos, a través de un tuit enviado desde la cuenta del secretario de Relaciones Exteriores, situación que, por supuesto, conmocionó al país.

En él, el secretario Ebrard mencionaba que el Embajador de Estados Unidos en México, Chistopher Landau, lo había informado sobre la detención del ex secretario en el aeropuerto de Los Ángeles, California.

Una detención como la del ex secretario de la Defensa Nacional, es un tema sumamente delicado y complejo, pues se refiere a quien fuera jefe del ejército en el sexenio pasado, poniendo en riesgo la credibilidad de la institución más sólida que tiene el Estado mexicano. Nuestro Ejército es el principal garante de la seguridad nacional en nuestro país y en el cual, las y los mexicanos tienen la más alta credibilidad y confianza; de acuerdo a los resultados de la encuesta nacional “Rankinkg Mitofsky en México. Confianza en Instituciones 2019” elaborada por Consulta Mitovsky y publicada en enero de este año por el periódico El Economista, los mexicanos calificaron al Ejército en el rango de “confianza alta” (el más elevado en este estudio, seguido por ‘confianza media’ y ‘confianza baja’) con 7.0, dos puntos más que el año anterior, tan solo superado con 3 décimas más por las Universidades.

Que un ex mando del Ejército mexicano sea acusado de delitos de narcotráfico, para nada es una cuestión menor. El gobierno de Estados Unidos de América no debería utilizar a esta importante institución para fines en su política interna, pues las consecuencias podrían ser muy delicadas. Ahora también debemos esperar que el gobierno mexicano esté a la altura que requiere esta situación y actúe con inteligencia para no afectar más a esta fundamental institución mexicana.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro