PolíticaConfidencial Salvador Cienfuegos arde en la pradera

• Salvador Cienfuegos arde en la pradera. AMLO primero dijo que haría una limpia, pero un día después dijo que no hay que adelantar vísperas y eso ocurrirá si se comprueba todo al general y ex titular de Sedena… pero nos aseguran que hay más militares con problemas aquí y en Estados Unidos…

• Morena y la oposición. Las elecciones de este domingo en Coahuila e Hidalgo son apenas un botón de muestra de cara al 2021, pero el que no arrase el partido del presidente comienza a poner a temblar a la autodenominada 4T.

• Pío López Obrador quiere 12 de años de cárcel para Carlos Loret por difundir el video de los billetes en bolsitas de papel y el muy ingenioso registro en la “biblia”. El periodista dio a conocer que eso quiere el hermano del presidente por la exhibida. La 4T sigue sin entender y se mantiene en su línea de fuego contra el periodismo.

• Fideicomisos en sus últimos estertores. Esta semana ahora sí le van a dar trámite en el Senado, pero aunque piensan darle su rasurada al dictamen de la Cámara de Diputados, es un hecho que los van a sepultar. “Haiga sido como haiga sido”.

