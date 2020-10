Tiaré Scanda al streaming

Estoy muy contento de que la industria teatral se vaya reponiendo del fuerte golpe a raíz de esta pandemia. Muchos le están apostando al streaming y otros a presentar sus trabajos de manera presencial, y otros en combinación. Pero me da tanto gusto que una actriz en toda la extensión de la palabra como Tiaré Scanda lo haga en esta nueva modalidad.

El viernes 23 se estrenará su obra “Rotten Mákina” que ella misma escribió y actúa; y nada más y nada menos dirigida, yo lo llamaría así, el nuevo genio del cine Marcelo Tobar De Albornoz.

Magia! Si quieren invitar a estos simpáticos muchachos a sus casas en vivo lo pueden hacer los viernes a las 10 pm y los domingos a las 6 pm con un click! Tienen una buena historia que contarles y lo produzco yo. Ojalá me ayuden a compartirlo 🙏🏼

En ella también actúa Federico Di Lorenzo que nos harán reír como nunca y más aún porque cantáremos, reiremos y lloraremos. No les cuento la trama para que se queden picados y la vean; los boletos pueden comprarlos en boletia.com, en preventa costarán $70 pesos y el día del estreno en $100 pesos.

Creo que es el mejor dinero que en este momento podremos invertir, ya qué hay que seguir guardados en casa, pero esto no será implemento de que disfrutemos de la cultura, como lo es el teatro. Sólo durará tres viernes y tres domingos a partir de este próximo viernes. Así que ya tienen una opción más. Alguien tiene que morir, es la nueva producción de Netflix escrita y dirigida por Manolo Caro.

Si algunos nos quedamos insatisfechos por La casa de las flores, aquí Manolo se saco la espinita y nos presenta una historia redondita, bien hecha, y con las actuaciones de rechupete Carmen Maura, Cecilia Suárez, Ernesto Alterio, Alejandro Speitzer, Isaac Hernández, Ester Exposito, Carlos Cuevas, sólo por mencionar algunos. La trama se desarrolla en la España de Franco, donde la homosexualismo era prohibida, las personas con esa preferencia eran castigadas, maltratadas, de no creerse. Si ya la vieron no les tengo que explicar de lo que habló, pero si no lo han visto, veanla y se llevarán un grato sabor de boca. No se la pierdan.

