La inspiración de Madero

Pepe Madero, es un mexicano que durante años ha trabajado mucho en transformar su inspiración en melodías que hoy en día forman parte de un nicho grande de personas que lo siguen de años y que lo están empezando a seguir.

Mas, aunque pareciera un 2020 un tanto lento y sobre todo complicado para la música, Pepe le ha dado la vuelta a la pausa y ha convertido a su musa en un álbum que podremos disfrutar más pronto de lo que esperamos.

“En mayo estaba terminando de escribir las canciones de lo que eventualmente será mi quinto álbum. Ahorita estoy metido en el estudio, mezclando lo que ya grabamos, fueron meses de trabajo muy intensivo, ya estamos por acabar ese proceso, y en ese tiempo también lancé un sencillo “sin casa”, es decir, que no estará en ningún álbum, y sobre todo he estado cuidándome mental y físicamente”.

Así, Pepe Madero presenta Le Petite Mort, una canción que a pesar de que no busca pertenecer a ningún álbum, se ha sabido acoplar y ha sabido colocarse en el gusto de todos los que fielmente siguen de cerca la carrera del artista.

“Se lanzó hace dos semanas y la gente la ha recibido muy bien, estaba muy nerviosos porque así pasa cuando lances un sencillo que no tiene un álbum, no está arropada por ninguna otra y no tiene la presión de ser ‘la mejor entre todas’. Traté de experimentar con distintas formas. Es ahora de las 10 más escuchadas de mi catálogo, aunque ahí hay otras, esta de “Le Petite Mort” ha ido superando a todas en números.”

No obstante, estamos enfrentándonos también a un mundo en el que la inmediatez es brutal, en el que la gente tiene al alcance de un clic, la posibilidad de elegirte o desecharte. Estamos atravesando en una época en la que, con la disposición de las redes sociales, las personas ya no se tocan el corazón para cambiar una canción o para no escuchar un álbum completo. Mas, nada de eso ha constituido un obstáculo para Pepé, quien incluso ha superado sus propios números con cada lanzamiento sumado a trayectoria.

Ahora, y después de más de siete meses de incertidumbre, podría parecer difícil el pensar en un cierre de año diferente a esta nueva forma de vida a la que nos vimos obligados a adaptarnos.

Por ello, es que Pepe Madero parece tomarse las cosas con calma, ha aceptado lo que está por venir y ha trabajado también en el porvenir con la creación de trece canciones que conoceremos en forma de un nuevo álbum del artista.

“Estoy mezclando el álbum, vamos a acabar como en tres semanas, he tenido varios ofrecimientos para hacer conciertos online y no los he querido tomar, y es que siento yo que ahí ofrecería cosas que ya están disponibles de forma gratuita en YouTube, y si esto continua pues tendría que estar aceptando las propuestas. Y yo creo que me voy a tomar una navidad larga, disfrutando el tiempo libre.”

Solo resta darle tiempo a su música a sus canciones y a sus conciertos para seguir de cerca al artista, al hombre a su inspiración que ya por más 20 años a estado sonando en todo Latinoamérica.

