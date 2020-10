Detiene la policía a Juanes por el "robo" de un vehículo

MIGUEL BOSÉ ESTUVO EN TRIBUNALES MADRILEÑOS

El Amante Bandido se vio las caras con su expareja, Nacho Palau, el pasado 19 de octubre, quien busca en los juzgados conseguir derechos y deberes que constituyen la patria potestad de los hijos a los que quiere como padre, aunque no es padre biológico de los cuatro (Telmo, Diego, Ivo y Tadeo), solo de dos de los menores de edad, porque los otros dos son hijos biológicos de Bosé por medio de vientres de alquiler.

Ha trascendido que Miguel desea la patria potestad absoluta y que los cuatro niños vivan con él, a lo que su expareja se opone, porque asegura que perdería voz y voto en la educación y formación de los que considera sus cuatro hijos. Y por el lado del cantante, al parecer ejercerá presión legal argumentando que no desea que sus dos hijos no biológicos pierdan derechos de lo que él como padre podría otorgarles en comparación al escultor, quien considera que lo ideal para todos, es la custodia compartida.

Esta serie de 57 capítulos, que se estrenó en abril por la cadena Telemundo, es simpática, entretenida, cruda e incluyente. Para ser honesto, no despertaba mi interés al verla programada en Netflix, pero vaya sorpresa que me llevé cuando decidí echármela; y aunque a mi parecer Héctor Suárez Gomís, Macarena García y Mariana Treviño sobresalen por su calidad actoral, en general la historia de un intento de divorcio entre Constanza (Ilse Salas)y Plutarco (Erick Elías) cuando están a punto de cumplir 18 años de matrimonio, desata un conjunto de situaciones alrededor de su grupo de amistades. Luis (Héctor Suárez) es un cinicazo, pues sus enredos al tener dos familias retrata a infinidad de hombres infieles que van por la vida jurando que no serán descubiertos. Y aunque deben de verla para que generen su propia opinión, sí garantizo que se la pasarán bien con esta comedia romántica. Y para terminar con esta opinión, pongan atención en la historia de Alejandra (Macarena García), una niña trans que sorprende al televidente con su historia, porque presentan la problemática que viven muchos jóvenes por sus preferencias sexuales o por aparentemente vivir en un cuerpo que no les corresponde. Véanla y ya me cuentan que les pareció.

“Me robé un automóvil y les voy a platicar la simpática experiencia”, eso declaró el cantante colombiana radicado en Miami. Relata el intérprete de “La camisa negra” que en días pasados estaba en su casa y de pronto llegaron infinidad de patrullas con el propósito de arrestar al responsable de haber hurtado un carro Tesla que estaba afuera de su residencia; y lo que sucede es que el cantautor se subió a un automóvil igualito a su Tesla, y como el vehículo encendió, pues el no vio diferencia alguna hasta que por los oficiales se percató de que en el carro habían objetos que no eran de él y se dio cuenta que algo raro estaba sucediendo. Ya cuando la autoridad hizo llegar al dueño del vehículo, él aceptó que la llave de aproximación que necesita el carro para arrancar la había dejado dentro del vehículo y es por esa razón que Juanes pudo conducir sin problemas otro carro idéntico al suyo; y aunque se llevó tremendo susto, terminó abrazando al que aparentemente le había robado el carro y con carcajadas se despidieron y todo quedó como una singular anécdota, digna de contarse en todo momento.

