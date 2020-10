Estamos en alerta...

No nos descuidemos. No relajemos los cuidados ante la pandemia de Covid-19, las alertas se encienden…

Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Durango, Nuevo León y Zacatecas tienen características de lo que pudiera considerarse un rebrote, ha informado José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

No hagamos reuniones de más de 8 personas. No descuidemos el quedarnos en casa, el uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia, limpiar las superficies, alejarse de lugares públicos abarrotados, evitar los lugares con poca ventilación y evitar los viajes.

Evitemos un pico como el tuvimos en mayo, el más alto en el número de hospitalizaciones. Además, se acerca el invierno.

El Gobierno de la ciudad de México no quiere llegar al extremo de cerrar actividades que ya estén abiertas, o a la contención de las mismas por días o por horarios. La semana que viene será fundamental para conocer si continúa la tendencia al crecimiento por hospitalizaciones por Covid-19 o disminuye o comienza a estabilizarse.

“No queremos cambios en la tendencia hacia el crecimiento de hospitalizaciones. Nadie quiere regresar al semáforo rojo o comenzar a disminuir las actividades que representan mayor número de contagio por días o por horarios”, ha dicho Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La administración de la Dra. Shienbaum muestra liderazgo y fortaleza al intensificar la vigilancia territorial casa por casa, ampliando el número de personas que visitan los domicilios para detectar y aislar al mayor número posible de casos positivos; éstas son acciones de prevención adicionales. El Gobierno de la ciudad trabaja con mediciones y revisión permanente.

Cerrar panteones el Día de Muertos, revisión de bares y cantinas, instalación de 11 nuevos kioscos, con lo que se sumarán 81 puntos, incorporación de 18 colonias a la atención prioritaria de Covid-19 (ya son 158), son algunas de las medidas recientes que el Gobierno capitalino ha implementado para evitar el cierre de actividades.

“Si siguen subiendo las hospitalizaciones, como llegaron a subir en los últimos días, con excepción de los tres últimos días (29, 21 y 22 de octubre), tendríamos un incremento permanente, y alrededor de mediados de noviembre tendríamos que tomar medidas del cierre de actividades económicas”, dijo Sheinbaum Pardo.

La Organización de las Naciones Unidas. ONU, ha enfatizado en que si los gobiernos pueden perfeccionar sus sistemas de rastreo de contactos y concentrarse en aislar todos los casos y poner a los contactos en cuarentena, entonces se pueden evitar los pedidos obligatorios de quedarse en casa para todos.

En nuestro país el Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos (Coronavirus) COVID-19 y sus contactos, tiene cinco ejes: campaña de informativa casa por casa; protocolo de atención temprana e identificación de síntomas; fortalecimiento del sistema LOCATEL y mensaje de texto SMS (con la palabra covid19 al 51515); detección de casos positivos y sus contactos; así como entrega de Kit Médico COVID-19 y Apoyo Alimentario. En caso de tener síntomas hay que realizarnos la prueba; y, de ser positivos, tener un estricto seguimiento médico.

No bajemos la guardia. En Europa, la segunda ola de contagios no da tregua y aumentan los casos. La pandemia de la Covid-19 no muestra signos de remisión, pese a las crecientes restricciones que buscan contener su propagación a pesar del alto costo económico. Los gobiernos de Francia, Italia, España, entre otros, se han visto obligados a imponer más restricciones para frenar una nueva expansión.

En la república mexicana, Chihuahua ha regresado al confinamiento del semáforo rojo, aplicando medidas extremas con tal de evitar el incremento en los contagios entre la población, destaca la implementación de ley seca todos los fines de semana, para evitar reuniones y fiestas, así como el cierre de negocios y restricción de movilidad en Ciudad Juárez, a partir de las 22 horas.

En Durango, -debido a una ocupación hospitalaria al borde de su capacidad-, se anunciaron una serie de medidas para evitar que el Covid- 19 continúe propagándose en la población. En el caso del transporte público: tendrá una ocupación máxima del 50%; la venta de alcohol se limitará a 10 de la noche; y se cerrarán los espacios recreativos, lo anterior para restringir la movilidad excesiva y el aumento en la gran cantidad de eventos sociales.

¡Mirémonos en ese espejo! y extrememos los cuidados en la Ciudad de México y/o donde quiera que estemos para protegernos del virus cuyo primer caso se detectó el 27 de febrero de 2020, ¡hace ya 9 meses!

La organización Mundial de la Salud ha emitido recomendaciones específicas para que los ciudadanos se protejan del coronavirus. No está de más recordarlas: Lavarse las manos, uso constante de gel antibacterial; limpieza de superficies; usar mascarilla; informarse a través de fuentes confiables; evitar los viajes; cuidado al toser o estornudar; evitar áreas muy concurridas; quedarse en casa si está enfermo; evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos contaminadas; mantener el distanciamiento social (1.5 metros); no visitar a familiares enfermos, especialmente si son mayores; cambiar nuestra manera de saludar.

¡A cuidarnos todos!

¡No lo echemos en saco roto!

