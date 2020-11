La Ley de Ingresos que saquea el bolsillo de los mexicanos

El gobierno mexicano gasta mal los recursos públicos que en gran medida son fruto de los impuestos que pagamos todos; la desesperación del presidente por hacerse de más y más dinero saqueando todos los fondos y fideicomisos sin importar qué tan sensibles sean los sectores, hace pensar que el país está en la ruina o al punto de la quiebra.

La administración de López Obrador ha gestionado el dinero público de la peor forma posible privilegiando sus caprichos e ignorando las verdaderas necesidades del país. Hace unas semanas, la mayoría morenista en el Congreso ignoró las voces de miles de académicos, artistas, deportistas y científicos y borró de un plumazo 109 fideicomisos para hacerse de poco más de 68 mil millones de pesos.

Pero no quedaron satisfechos, sino que pusieron el ojo en el Fondo de Salud para el Bienestar, conocido como el fondo de gastos para enfermedades catastróficas, que está destinado para atender diversos tipos de cáncer y condiciones médicas como VIH, cuyo tratamiento es especializado y arruinaría la economía de las familias mexicanas que no cuentan con seguro médico. Morena consideró que era una buena idea extraer 33 mil millones de pesos de este fondo para que el gobierno los gaste a su antojo.

El trámite legislativo fue un verdadero desastre. Es evidente que a los diputados oficialistas poco les importa seguir el procedimiento parlamentario correcto, ellos han optado por aprobar todo lo que el presidente les exija, incluso si ello significa dar la espalda a sus votantes. Las exigencias de pacientes con VIH y organizaciones de la sociedad civil afuera del Senado de la República fueron ignoradas por los senadores morenistas y solamente se limitaron a arrodillarse ante los designios del tabasqueño.

La Ley de Ingresos que contempla la forma en que el gobierno recaudará dinero a lo largo del próximo año ignora totalmente la realidad que vivimos, que el país enfrenta una crisis sanitaria y económica sin precedentes. En el texto aprobado no se consideran elementos básicos como diferir temporalmente el pago de impuestos para darle un respiro a los mexicanos, no hay ventajas fiscales para incentivar la inversión privada, no se contemplaron apoyos para mantener los empleos formales, ni tampoco al sector restaurantero ni al turístico que se han visto tan afectados por la pandemia.

No, el documento es totalmente ideológico y parece redactado por el mismo presidente. Nada de apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas que generan 8 de cada 10 empleos en el país, solamente “apoyos” directos a “la gente” cuyos padrones de beneficiarios no se conocen. El presidente ignora que el mejor programa social es la creación de empleos y despilfarrar millones de pesos en entrega de dinero que no sabemos si beneficia a quien realmente lo necesita.

El incremento de 7% a las cuotas del espectro radioeléctrico encarecerá los servicios de internet, telefonía y televisión de paga justo cuando millones de trabajadores laboran desde casa y millones de estudiantes toman clases en línea. Morena solamente quiere más dinero y están dispuestos a saquear el bolsillo de las familias mexicanas con tal de satisfacer al presidente, pero los ciudadanos no olvidarán esta traición cuando acudan a las urnas el próximo año. Al tiempo…

DETALLES. El pasado fin de semana la Fiscalía General de la Ciudad de México encabezada por la Licenciada Ernestina Godoy detuvo al presunto autor intelectual del ataque contra Kimberly siendo procesado por violación y está en trámite el cargo por tentativa de feminicidio. Desde el colectivo de mujeres 50+1 confiamos en que las autoridades actuarán decididamente contra la impunidad. #JusticiaParaKimberly #NiUnaMenos

