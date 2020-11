PolíticaConfidencial ¿Emilios ponen en jaque al peñismo?

• ¿Emilios ponen en jaque al peñismo? Algo sucede con la Fiscalía General de la República que apuesta a los delatores para poder enjuiciar al pasado de Enrique Peña Nieto. Nos dicen que a (Emilio) Lozoya lo tienen a la mano y ahora es (Emilio) Zebadúa quien cantará para quemar a sus ex socios. Pero no estaría mal que los fiscales trabajaran un poco más para no depender de delatores…

• Zar anticovid recrimina al presidente. Resulta que el responsable de la estrategia contra la pandemia tuvo el valor de encarar al mismísimo presidente del país por sus erróneas visiones en torno al problema. Por supuesto, la respuesta fue que podría despedirlo, pero lo que se agradece es que Anthony Fauci tuviera esa dignidad ante Donald Trump. ¿A poco pensó usted en Hugo López-Gatell?

• Ricardo Monreal alista el plan para que el Senado no ponga más en riesgo a los legisladores. El plan anticovid incluye votos a distancia. Estos días deben terminar de resolver algunos pendientes, aunque la carga mayor con fecha de caducidad está en la Cámara de Diputados, con todo el paquete de ingresos y egresos.

• Cienfuegos, a Nueva York. Como se había adelantado, el general ya fue llevado a la Gran manzana para enfrentar las acusaciones por narcotráfico. En México hay varios generales y altos mandos que aún se comen las uñas porque se insiste en que hay más militares en la mira…

