¡Qué buena vida!

Todos hemos escuchado la famosa broma cuando alguien cumple 41 años de edad y le dicen ¡uy la edad de la duda!. Supongo que hay personas que sólo lo repiten por ignorancia o con una verdad a medias. Resulta que el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre se casó con la hija ilegítima del presidente Amada Diaz. Pero lo que no sabía es que era gay.

Para no quemar la historia, sólo les contaré que casi todos sabemos que hubo un baile donde eran 42 nombres en esa lista de los asistente y que todos eran hombres pero la mitad iba vestida de mujer. Cuando le informan a Don Porfirio, él contesta, sólo veo 41 nombres. Y se preguntarán ¿a qué viene todo este relato de la historia de principios del siglo pasado? Porque el 19 de noviembre se estrena la película “El baile de los 41” dirigida por David Pablos y escrita por Monika Revilla.

La recreación de la época está bien, las actuaciones de Alfonso Herrera, Emiliano Zurita y Mabel Cadena, entre muchos más, son estupendas. Las escenas eróticas de Poncho con Emiliano, dejan ver un amor y pasión de estos hombres en ese entonces que era incomprendido y prohibido, al menos más que ahora. Y que en la mayoría de los casos tenían que casarse para aparentar ante la sociedad. ¿Y que dijeron? ya nos contó sobre la redada y ahí acaba, pues no. Nunca imaginé que ser homosexual en esa época era ser tan repudiado, como un asesino. Porque cuando hacen la redada a estos 41 hombres los maltratan, humillan, apedrean y el mismo pueblo se encarga de darles su castigo.

Esas escenas ponen al descubierto el pensamiento homofóbico e irracional de ese entonces y que desafortunadamente todavía por ahí queda gente con esos pensamientos. Lo curioso es que estos hechos verídicos sucedieron un 18 de noviembre de 1901; y los productores la estrenarán en todos los cines exactamente 119 años después. Un día después de haberse realizado ese baile tan mencionado hace más de un siglo. Por mera cultura, véanla, emitan su propio juicio y apoyemos al cine mexicano, que con gran esfuerzo se realizó esta cinta. Y no digan que es un tema que no les importa. En los noticiarios vemos a diario cosas que en verdad deprimen. Porque no ver algo que en verdad nos moverá fibras, porque de eso se trata la cultura.

