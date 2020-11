La pasión hecha rock

Hablar de Alex González es hablar de alguien que ha dedicado su vida a la música, de alguien que ha tenido la oportunidad de consolidar una carrera en algo que le apasiona y mueve, de alguien que ha recorrido el mundo y que ha pisado los escenarios más importantes en los países clave para todo artista en Latinoamérica que pretenda tener un lugar en la industria y en la historia.

Alex es parte de Maná, una de las bandas más grandes que hemos tenido en México. En entrevista nos cuenta qué ha pasado en estos meses de su vida.

“Soy una persona muy hogareña, me gusta estar en casa, porque las giras de Maná duran mucho, y se extrañaba estar en casa. Así que lo he disfrutado mucho, y he aprovechado este tiempo en casa para componer, y para más proyectos, como lo de mi tequila, que ya estamos por lanzar las botellas personalizadas y yo no paro, siempre me ando entreteniendo”.

Con esto nos reafirma que no todo para él es la banda tapatía, por lo que buscando salidas encontró a De la tierra, banda en la que comparte créditos con Andreas Kisser de Sepultura, Harold Hopkins de Puya, y Andrés Giménez de A.N.I.M.A.L y ahora juntos están presentando nueva música.

“Teníamos mucha confianza de que el resultado de lanzar nuestro álbum iba a ser bueno, pero no sabíamos que sería tan bueno. Y la idea de sacar una canción acústica es porque a pesar de que la gente está un poco cabizbaja, y a pesar de que el público esperaba heavy metal y no una canción acústica, les trajimos una canción con una letra muy fuerte, que hace reflexionar”.

Alex ha dedicado su vida a la música y al trabajo constante, así es como ha sabido enfrentar los retos que se ha puesto en el mundo de la música y ha sabido –como siempre– mirar hacia adelante.

Ha aprendido a no bajar la guardia y a mantener viva la esencia del rock, esencia que con De la tierra cumple en una faceta y con Maná la otra, una justa combinación para uno de los mejores bateristas que hoy en día tiene el planeta Tierra.

