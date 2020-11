Violencia contra las mujeres, tres noticias de avance

Salvador Guerrero Chiprés

La violencia contra las mujeres ya no es, ni puede ser más, un sinónimo de impunidad. Cada vez hay más personas y redes de mujeres organizadas determinadas a evitar más víctimas o cualquier tipo de impunidad ante un delito que atente contra su intimidad o contra su integridad física.

Tres casos sonaron en esta semana en México y uno internacional que retumbaron en el espacio digital, en el privado y en el público, los cuales nos muestran que estamos en un momento histórico donde ellas son las protagonistas.

Primero: Olimpia Coral ya está en todos los rincones virtuales del país. Ella, a sus 18 años fue duramente juzgada, luego de que alguien difundiera un video sexual sin su consentimiento. Tras un largo proceso y con el apoyo de muchas mujeres, el nombre de Olimpia ahora es una forma de denominar a una serie de reformas a la ley para castigar hasta con seis años de prisión a quienes violen la intimidad de otra persona al divulgar, compartir, distribuir o publicar imágenes, videos o audios sin autorización.

El segundo: ayer se dictó la primera sentencia por tentativa de feminicidio en la Ciudad de México. El castigo: 40 años de prisión. Además, en este año ya se iniciaron 36 carpetas de investigación por este delito, de acuerdo con la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy. Eso hace dos años hubiera sido inimaginable.

El tercer caso fue la detención de Eleazar, un joven actor bastante conocido, por agredir a su pareja. La justicia va para todos, incluso los famosos. Globalmente es noticia, en un caso semejante, la sanción profesional a Johnny Depp, quien habría golpeado a su pareja y fue excluido de la producción de “Animales fantásticos 3”.

Estas historias de justicia dan certeza, a todas las mujeres, de que el combate a la violencia es real. No conozco a ninguna compañera, colaboradora, que no haya sido acosada, que no haya tenido una relación con maltrato de algún tipo, o que no haya sentido temor de ser acosada y señalada en redes sociales. El miedo y el enojo se han comenzado a transformar en fuerza para exigir que vivas, libres y seguras en todo lugar.

En el Consejo Ciudadano de la CDMX compartimos esa convicción. En la Línea Mujer y Familia y en el Chat de Confianza 55 5533-5533 este año hemos atendido 2 mil 230 reportes sobre maltrato familiar y de género, y aunque sólo el 8% terminó en una denuncia, el 92% de las víctimas fueron atendidas por nuestro equipo de psicología y han comenzado un proceso para acabar con el ciclo de las violencias.

Brindamos atención 24/7, gratuita, contra cualquier delito contra la intimidad de las mujeres para que sepan qué pueden hacer. No están solas, estamos con ellas: estamos con ustedes.

Nuestras abogadas y psicólogas están para apoyarlas, para canalizarlas con la Fiscalía General de Justicia y acompañarlas en el proceso, o con las LUNAS de la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Ingrid Gómez, si además necesitan un refugio o un espacio donde quedarse.

