Ninel Conde ganó el amor de Larry, pero podría perder a su hijo

NINEL CONDE GANÓ UN MARIDO, POR QUIEN PODRÍA PERDER A SU HIJO

La custodia del pequeño Emmanuel, hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina, que recién cumplió 6 años el pasado 21 de octubre, seguramente la perderá El Bombón Asesino por su supuesta reciente boda con el colombiano Larry Ramos. El abogado Mauricio Renaud me informó que si Medina presenta pruebas de que su expareja se casó con alguien que tiene problemas legales en Estados Unidos y en México, puede ser suficiente para que un juez le otorgue la custodia en beneficio del menor. Ninel, aparte de todo, continúa generando problemas pues a la dueña de la casa en donde se casó, en el fraccionamiento Hacienda de Valle Escondido, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, la multaron con 25 mil pesos por violar el reglamento de los colonos de ese fraccionamiento residencial, por no haber programado una fiesta en la que entraron proveedores de servicios sin permiso alguno y también le cobraron 2 mil 500 pesos por cada hora de las 4 horas que rebasó del horario permitido por ocasionar contaminación auditiva, ya que su fiesta causó mucho ruido y molestias a los vecinos. El asunto es que la flamante esposa de Larry debe pagar 35 mil pesos en total a la amiga colombiana de Larry, quien les prestó la propiedad.

https://www.publimetro.com.mx/mx/plus/2020/10/19/la-nueva-z-7ii-obtienes-alta-resolucion-alto-rendimiento-la-nueva-z-6ii-versatilidad-poder-multimedia.html 1

FIRME, PANCHO BARRAZA, EL MEXICANO, ALTA CONSIGNA, ULISES CHÁIDEZ Y EL KOMANDER, JUNTOS EN EL YAKI FEST

Luis Alfonso Partida El Yaki, que fuera vocalista de La Banda El Recodo y quien es solista actualmente, celebrará sus 31 años de vida el próximo 17 de noviembre en su natal Mazatlán, Sinaloa, en donde rentó un jardín para poder celebrar con sus amigos y colegas que asistirán a cantarle “Las mañanitas” y planean armar una bohemia al estilo sinaloense. Luis Alfonso decidió ponerle nombre a su fiesta desde hace un par de años y la nombró “El Yaki Fest”, en donde contará con la asistencia de las agrupaciones más importantes del momento y cantantes solistas como El Mimoso, quien también forma parte del cartel taquillero, quienes en un acto de cariño a su amigo, se reunirán para celebrar un año más de El Yaki.Se

También te puede interesar: Arrestan a 20 en Nuevo León por no usar cubrebocas

Se "destapa" Rafael Zarazúa para la gubernatura de Nuevo León

SERGIO CORONA ESTÁ DE LUTO Y SIGUE TRABAJANDO

El comediante y primer actor de 92 años, recientemente cumplidos, está triste y consternado por la muerte de su amigo Francisco Valle, quien fue dueñoArrestan a 20 en Nuevo León por no usar cubrebocas de la empresa de Pastes que usaba la imagen de Corona para promover uno de los negocios más prósperos del estado de Hidalgo; e incluso el esposo de Victoria Ruffo, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, a través de su cuenta de Twitter anunció el deceso a causa de COVID 19 de un distinguido ciudadano hidalguense, estado en el que también Sergio Corona nació el 7 de octubre de 1928. Don Sergio me platicó con tristeza en el alma que continúa felizmente trabajando en Como dice el dicho, producción que le da llamado todos los viernes y que continúa con gran éxito a través del canal Las Estrellas, de Televisa, en donde es uno de los programas unitarios con más éxito de la televisión abierta.

JULIÁN GALLEGOS LANZA A SU HIJO COMO BALADISTA

El joven tabasqueño Ángel Julián, de 17 años, está sorprendiendo en redes sociales y este 9 de Noviembre estrenará en todas las plataformas digitales el video del tema musical “Sin ti”, una de las canciones que el hijo del famoso Chilargo, quien se hiciera famoso a nivel nacional en el programa Sabadazo, se encuentra promocionando en el inicio de su carrera como baladista. Asegura que aunque está a punto de terminar la preparatoria, quiere compaginar los estudios universitarios de Medicina con la carrera de cantante, en donde se siente seguro que puede obtener un puesto importante gracias a la disciplina que su padre le ha inculcado y con quien empieza a trabajar en algunas presentaciones que tiene Julián en Estados Unidos, donde ha hecho la mayor parte de su carrera. Enhorabuena por ambos y que sigan armándola en grande.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro