Bienvenidos: Joe Biden y Kamala Harris

A 8 días de que se realizaron las elecciones generales en Estados Unidos, y a 4 días de conocer los resultados electorales, nos encontramos ante un escenario que en muchos años no se había presentado en la democracia norteamericana y es que quien perdió la elección no conceda su derrota y felicite a quien ganó, además de ser inédito, resulta de la mayor gravedad cuando precisamente quien pierde sigue siendo el Presidente del país más poderoso del mundo y tiene a su disposición todos los recursos y la infraestructura del gobierno para montar un gran reclamo, al estilo de lo espectacular que le gusta ser en todo a Donald Trump.

Ya el Fiscal General wiliam Barr, ordenó que los fiscales estatales investiguen todo indicio de fraude en las elecciones, para en su caso presentar las pruebas correspondientes ante los tribunales judiciales y lograr impugnar los resultados, ante la Suprema Corte, lo que además de provocar la renuncia del fiscal de delitos electorales que advirtió que esta investigación es ilegal hasta en tanto no existan resultados oficiales, representa un claro abuso de poder de Trump, que ya no sabemos si es solamente un mal perdedor o es también un destructor de las reglas democráticas que le dan estabilidad social a su país. Reglas que por cierto conocía y que hace 4 años le permitieron llegar a la Casa Blanca.

Hoy se asoma un pleito judicial de grandes dimensiones, que pretenderá revertir los resultados electorales en Pensilvania que gana Biden por .07%, cerca de 46,000 votos, Wisconsin que gana Biden por .07% poco más de 20,000 votos y Georgia en donde aún no termina el recuento pero que lleva ventaja Biden por poco más de 5,000 votos, .02; el escenario de las elecciones tan cerradas es como sabemos el mejor caldo de cultivo para cantar fraude y resistirse a aceptar la derrota.

El problema que tiene el equipo jurídico de Trump es que no existen pruebas para demostrar un fraude y que será muy difícil acreditar que los votos obtenidos por Trump fueron legales y los que obtuvo Biden, no; por otro lado, no existe como en México un precedente de nulidad electoral y lo más que puede pasar es que se ordenen nuevos recuentos de votos, lo que difícilmente le servirá a Trump, ya que en realidad en el mundo, los funcionarios electorales y los ciudadanos hacen las cuentas de forma correcta y responsable, en caso de existir el error humano, es difícil que este favorezca nada mas a Trump y no a Biden.

Joe Biden entonces será declarado formalmente electo Presidente de Estados Unidos el 14 de diciembre por el Colegio Electoral, será un mes de impugnaciones, falsas declaraciones e inestabilidad y de tener sin duda a un inquilino furioso y desesperado en la Casa Blanca; desde luego no se descartan brotes de violencia y de agresión en las calles, la sociedad vecina está dividida al 50%, polarizada por su propio líder, su democracia herida y quien la debería de defender ,es el primero que la está apuñalando.

Para que la democracia funcione se necesitan demócratas y desgraciadamente nos damos cuenta de que algunos que dicen serlo, solo existen cuando ganan, pero no cuando pierden; felicito a los paisanos mexicanos que salieron a votar por Joe Biden.

El voto latino en general fue favorable a los Demócratas; consideran en un 54% que este partido político se preocupa más por ellos, además en esta ocasión fueron seducidos por que supuestamente ahora si impulsarán una reforma migratoria que les de seguridad y que apoyará a los jóvenes dreamers; de los hispanos de origen mexicano el 74% votó demócrata vs 23% republicano; de los sudamericanos, 58% vs 40%; de los Puertorriqueños, 70%.

Es falso que fue un voto dividido y ¿como podría serlo? si Trump se encargó de criminalizarlos y mandarlos al rincón de la sociedad, con miedo permanente a ser deportados y soportando miradas de odio y discriminación en las calles. Trump fue un peligro para los paisanos mexicanos. Bienvenidos sean Joe Biden y Kámala Harris.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro