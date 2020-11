La música, medicina para el alma

El comienzo de este año fue próspero y a medida que avanzó se fue nublando de incertidumbre, tanto que hasta la música se convirtió en medicina para el alma, para el espíritu y las emociones. Es por eso, que la música se convirtió en un puente de comunicación en este mundo momentáneamente pausado para los espectáculos en vivo.

Con Laura Pausini, el equilibrio tomo su tiempo y llego con una llamada y una emotiva película, ambas cambiaron la perspectiva de lo difícil de este tiempo, e impulsaron a la cantante a crear, y aportar más al mundo de la música.

“Finalmente en agosto, llegó una llamada por parte de una importante compositora que me habla de un proyecto posible con esta canción que une la música al cine, así que me pongo con los ojos grandes y el corazón que late fuerte, escuché la canción, pero antes de decirle que si, le dije que quería ver la película, y vi la película de noche, y a las 3 de la mañana levanté a todo mi equipo porque yo estaba emocionada y quería trabajar con todos”.

Y es que no hay duda de que la música es un motor que mueve y que inspira todo, pues cuando piensas que todo está abandonándote, llega la música y te abraza eternamente sin pedir nada a cambio.

El destino nos puso como seres humanos, frente a una situación muy compleja para todos, pero ya nos tenía con la tecnología para poder comunicarnos, movernos y estar en constante contacto 24/7, aún estando del otro lado del mundo.

“Yo agradezco que la tecnología haya llegado a nuestras vidas, porque me acuerdo de la vez que nos conocimos y no estaban las redes sociales, y la primera vez que yo vine a México, ni siquiera existía el internet, y mira la diferencia porque mientras hablo contigo puedo investigar como está mi canción en México ahora, y es toda una locura pero me gusta por que antes de la tecnología y de las formas digitales, yo estaba acostumbrada a responder cartas de mis fans, y hoy puedo responderle a 50 personas en el mundo en una hora, y a mi las cosas nuevas me emocionan”.

Para cerrar el año Laura Pausini tiene en mente una sola cosa: ¡EL CALOR DE HOGAR!, pues cree que la navidad es la época de reconstrucción emocional, además de que concluye su ciclo del 2020, con una canción que trae un emotivo mensaje.

“Bueno, tengo que admitir que ya he arreglado mi casa con todas las cosas de navidad porque quiero que esa atmósfera de amor y apapachos, te abrace mucho, y musicalmente hablando, solo es una canción en la que yo puse toda mi alma porque me gusta el mensaje de esta película y creo que tiene un mensaje que la humanidad entera tiene que ver porque es importante en general, pero hoy en día se refuerza más.

“Yo si” forma parte de “La Vida por Delante” y precisamente nos relata como llevar la vida, como abrazar lo positivo y aprender de lo malo en una época en la que el amor y la música, son nuestros mejores aliados.

Bienvenida siempre a México y a nuestras vidas querida Laura Pausini.

