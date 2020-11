PolíticaConfidencial Enrique Peña Nieto luce sin preocupaciones

• Peña Nieto… ¿se nos casa? Al tiempo que se conoce que la FGR de Alejandro Gertz lo acusa de traidor a la patria y jefe de camarilla, corrió la versión de bodorrio entre Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto. No cabe duda que, entre fiestas y viajes a Nueva York, el ex presidente es feliz, feliz, feliz…

• ¿Guerras en el paraíso? No es el título de una novela, sino muchas reyertas dentro del equipo gobernante. Son en varios flancos, no sólo en lo electoral, sino en otras áreas que no presagian nada bueno. ¿Lo sabe o lo auspician desde Palacio Nacional?

• El INE va por impulsar más candidaturas de sectores que son víctimas de discriminación. Las tareas van muy avanzadas a pesar de los amagos que recibió el instituto al impulsar que los partidos postulen a siete mujeres de 15 en las elecciones para gobernador del 2021. Pronto habrá más noticias.

• El presupuesto va. “Haiga sido como haiga sido” y pese al pataleo de la oposición, la aplanadora morenista está echando para adelante el plan oficial. Así, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, podrá respirar tranquilo. Por cierto, desde el atril de Palacio Nacional, Herrera dijo que sigue y seguirá al frente de la dependencia…

