El Gordo de Molina más firme que nunca en Univisión

TEMA DE NATALIA LAFOURCADE Y ÁNGELES AZULES GENERA MILLONES DE DOLARES EN YOUTUBE

“Nunca es suficiente” es una canción compuesta por Natalia Lafourcade y Daniela Aspiatzu, de la que se hizo video en 2018 con Los Ángeles Azules en Puerto Progreso, Yucatán y que ya rebasa las 1 mil 78 millones 729 mil vistas tan solo en YouTube, empresa que establece el pago de 400 dólares por cada millón de reproducciones por concepto de regalías, que se llaman Copy Right (pago al fonograma), dinero que recibe y del que toma un 30 % el agregador o aquella empresa que trabaja en colocar el material musical en las plataformas digitales, que en este caso es The Ocean Music, propiedad de Sony Music, ubicada en Los Ángeles, California; y a su vez paga el sobrante después de su porcentaje a aquella persona física o moral que ostente ser dueño del fonograma, que en este caso sería Ángeles Azules o posiblemente PROMOTODO, que es filial de OCESA y tiene firmado al grupo orgullo de Iztapalapa. Eso quiere decir, en estricta teoría, que la música, la autoría de letras para convertirlas en canciones, deja dividendos enormes cuando se convierten en éxito, como es el caso de este tema, que si bien fue éxito de Lafourcade, no lo fue del mismo tamaño como con el arreglo musical de Los Ángeles Azules en género cumbia, que ha generado más de 6.5 millones de dólares de ganancia para los involucrados en el proyecto.



Camry 2020 ofrece tecnología, deportividad y desempeño Camry 2020 es uno de los vehículos más exitosos de la historia, pues ha sabido integrar desempeño, espacio, seguridad, tecnología y emoción en una misma ecuación.



Ustedes se preguntarán, ¿cuánto ganan los compositores?, pues ellas deberían de ganar por concepto de publishing, que es el pago al autor; pero en México, ¿qué creen?, que aún no está regulado ese pago como en EU, Canadá y Brasil, que por cada millón de reproducciones, el autor gana 150 dólares; y vivales de la industria musical cobran ese dinero, que no les corresponde al no estar en zona geográfica pagable, y pues el Gobierno mexicano no tiene ningún órgano que defienda los intereses de estos compatriotas que trabajan en una industria olvidada, pero que generaría mucho dinero a Hacienda; pero ni así los protegen.

También te puede interesar: Acusa Alianza Federalista a Federación de acaparar gasto en salud

Se enfrentan Samuel y Colosio por candidatura a la gubernatura

RAÚL DE MOLINA, MÁS GORDO Y MÁS FIRME QUE NUNCA EN UNIVISIÓN

Hable telefónicamente con Raúl “El Gordo” de Molina y aunque asegura no haber tenido ataques de pánico por el coronavirus, acepta haber estado muy tenso y nervioso a principios de la pandemia; pero estuvo muy inquieto por su esposa Millie y su hija Mia, que se encuentra actualmente en Washington estudiando su carrera, y a quien extraña. Pero en lo laboral me contó que a finales de agosto firmó renovación de contrato con su casa Univisión para dos años y medio más, por lo que desacredita las especulaciones de que el programa El Gordo y La Flaca sale del aire. Raúl acepta que desde hace más de una década ha vivido con rumores de que su emisión sale del aire, y aunque reconoce que hay televisoras haciendo buenos contenidos, agradece a productores, a su compañera Lily y a cada persona que forma parte del equipo, en hacer un contenido con el que la gente se identifica; y sobre todo agradece al público mexicano, pues los números de audiencia marcan que los televidentes de nuestro país son parte importante de la audiencia que los tienen en primer lugar. “El Gordo” por lo que está preocupado de verdad es por su peso, pues aunque actualmente sale una vez por semana para comer fuera de casa, se sabe subidísimo de peso, pues su esposa Millie ha hecho de cocinar 6 días a la semana y se toman una botella de vino para acompañar la comida casi a diario, cosa que no hacían comúnmente, por lo que ya se activó y está haciendo ejercicio en casa, esperando que la normalidad los alcance para que él y su hija Mia lleven a cabo un proyecto turístico y gastronómico que empresas en California les han firmado, pero no han podido empezar a causa de la pandemia.

Cuídense y cuiden a los demás, que el riesgo aún no acaba.



Disfruta el Fin Irresistible en tiendas Walmart con estas recomendaciones El Fin Irresistible de Walmart no sólo está en línea, ¡también en tiendas! Sigue estos tips para que tu experiencia sea perfecta

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro