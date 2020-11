Thalía y el empoderamiento de la mujer

La situación en la que vivimos es dura, al parecer esta pandemia no da tregua, pero en la mayoría de los casos nos saca lo mejor de nosotros y nos está reinventando. ¿Por qué digo esto? Porque acabo de tener una plática con una de las cantantes más influyentes en la industria y que ha puesto en nombre de México por todo lo alto; me refiero a Thalía.

Ella está promocionando el tema “Tick Tock” una canción de empoderamiento femenino que canta junto a Farina y Sofía Reyes. Ya los estoy oyendo lo que están pensando cómo Santa Lucero ¿Y? Pues aparte de esto, lanzaron una serie de seis capítulos en Facebook que se llama “Latin Music Queens” en el que nos presentan de una manera simple, pero con todas sus complejidades la forma de hacer música.

Y más que ellas toman a la industria de la música internacional y la hacen suya. Con esto demuestran que la mujer ya sea latina, europea, asiática, de cualquier extracto social puede hacer lo que quiera que se proponga.

Cómo dice ella misma refiriéndose a la canción y a lo más importante que ellas se valoren a sí mismas: “Yo creo que tienes que hablar desde un punto donde la persona que más respetes tú, seas tú. Y no te sacrifiques para no romperle el corazón a alguien, sino al contrario, te vas a romper tu corazón por no saber decir no. Yo creo que lo importante es saber decir hasta aquí quedó, vamos a dejarlo lindo, vamos a dejarlo bonito, pongámosle el moño, lo enredamos, lo cerramos y bye. Ese fue el final de esta relación y te doy 10 min para que te despidas. Yo creo que está esa fuerza de la mujer de amarse, amarse primero”.

Creo que esta postura es buenísima, es un claro ejemplo para cualquier mujer de hoy en día. Me encantó charlar con ella y demostrar porque es una de las más exitosas cantantes que tenemos.

