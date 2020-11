Disciplina y conciencia, claves para vencer a la pandemia

Lamentablemente la pandemia del Covid 19 representa un gran reto para toda la humanidad debido a su capacidad de contagio y de letalidad. Solo en unos cuantos países no ha llegado ese virus y pese a todos los esfuerzos que a diario realizan los científicos, los gobiernos y la ciudadanía en su conjunto aun no se ha podido encontrar una solución definitiva.

En ese sentido, México no es la excepción. Desde las primeras manifestaciones que hubo en el extranjero, cuando incluso todavía el virus no había llegado al país, se comenzaron a tomar medidas para evitar la expansión de la pandemia y se diseñó una amplia estrategia que ayudara ante lo inevitable.

Gracias a la colaboración, en primerísimo lugar, del personal médico y sanitario, a la habilitación y equipamiento de hospitales especializados fue posible que los centros de salud no se saturaran y colapsaran en poco tiempo como sucedió en otros países.

De igual forma, ha sido fundamental la respuesta de la sociedad, tomando las acciones necesarias para mantener la sana distancia y con el uso de medidas preventivas, como el cubrebocas y aumentar la higiene personal se ha ido avanzando. Hoy en día dos estados han logrado disminuir considerablemente los riesgos.

En Campeche y Chiapas el semáforo se encuentra en verde. Sin embargo, también hay que reconocer que en otras entidades el problema está comenzando a crecer nuevamente y en esos lugares se están reforzando las medidas para que no la pandemia no se desborde.

Por eso, es indispensable que la disciplina que se ha alcanzado a lo largo de este no se relaje y que la ciudadanía siga haciendo conciencia que, hasta ahora y mientras no se disponga de una vacuna o un remedio realmente efectivo, no hay que bajar la guardia y continuar trabajando de manera conjunta el sector científico, los gobiernos federal y de las entidades, pero sobre todo, la sociedad para superar este desafío que desafortunadamente ha cobrado ya muchas vidas en todo el mundo y que en los meses por venir puede seguir afectándonos.

