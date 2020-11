PolíticaConfidencial Rosario Robles se dobló

• Trump cedió a Biden. Su equipo confirmó que inicia la transición. De hecho, el demócrata comenzó la integración de su gabinete con nombres relevantes como Janet Yelen en el Departamento del Tesoro, Avril Haines, directora de Inteligencia en la ONU, y Linda Thomas-Greenfield en el Departamento de Seguridad Nacional. Mientras, en México aún no se deciden a felicitar a Biden.

• Rosario Robles se dobló. Había dicho que ella no era una delatora que, a cambio de beneficios, encuerara a sus ex compañeros. Pero la cárcel dobla a cualquiera. Y se dobló. Tras las revelaciones de su ex colaborador Emilio Zebadúa, ella terminó por conceder lo que quería el gobierno y el fiscal Alejandro Gertz Manero: que confiese.

• Jaime Maussan… en el Senado. A punto estuvo la senadora de Morena, Lucía Trasviña, de llevar a un foro para hablar del Covid-19 al hombre que sabe más de ovnis que de coronavirus. Las críticas del fin de semana en redes orillaron a la legisladora a cancelar el acto. Ahora sí que, como decía Jaime Maussan: nadie hace nada… pero al revés, la crítica sí hizo algo.

• El Clásico Chivas-América se jugará este miércoles con público en el estadio de Jalisco, en el partido de ida. Justo en el momento de mayor dificultad para controlar la pandemia no se aguantaron las ganas y abrirán las puertas a los aficionados… mientras, en la CDMX la prudencia ganó terreno y no abrirán la Basílica de Guadalupe para las festividades del 12 de diciembre.

Y en Jalisco…

• Amigos. A quienes se vio comiendo en buen ánimo y conversación profunda fue a Emilio Gónzalez, ex gobernador de Jalisco, y a su ex secretario general de Gobierno y ex candidato Fernando Guzmán. No es que nos hayamos metido mucho en su sobremesa, pero todo indica que conversaron sobre cuál será la estrategia del PAN rumbo a los comicios del 2021. Recordemos que la alianza entre PAN y MC sigue estando viva y que el ex gobernador ha sido un impulsor del Alfarismo y sus alianzas. En dos semanas más tendremos la respuesta a este encuentro, hagan sus apuestas.

