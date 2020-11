Cómo catar jamón ibérico sin hacer el ridículo

En el excéntrico centro comercial Landmark de Guadalajara se ubica un expendio de jamones, quesos y vinos que cautivan a sus comensales con su concepto de tapas.

Como periodista me ha tocado experimentar catas de vinos, tequilas, autos, mezcales, cervezas, caracoles, raicillas, charandas, coñacs, vodkas, quesos, ostras y hasta chocolates, pero nunca había experimentado una cata de jamones ibéricos. La cita fue en el restaurante Enrique Tomás, perteneciente a la cadena de restaurantes españoles del mismo nombre.

Para esta ocasión mi anfitrión fue Alejandro Gertner, propietario de la franquicia en Guadalajara, quien me preparó una selección de los mejores jamones ibéricos, quesos y aceitunas que se ofrecen en su carta. Antes de empzar la degustación, me entero que se trata de un jamón denominado “Gran Reserva”, proveniente del cerdo blanco que se alimentado con cereales, lo que le da un sabor suave y salado, resultado de aproximadamente 15 meses de curación.

Gertner también me explicó las bondades del famoso jamón Ibérico de Bellota, una joya del jamón por su calidad y sabor, pues los cerdos son alimentados con bellotas, plantas silvestres y hierbas, además de ser curado por alrededor de 36 meses, para convertirse en uno de los mejores jamones del mundo. Todo iba bien hasta que me pidió que iniciara la degustación.

Por favor no hagan lo que yo hice. Tomé el primer corte de jamón y lo hice “rollito”, al llevármelo a la boca me percato que mi anfitrión casi me lanza un manotazo por atreverme a realizar tal “proeza”. Apenado le pregunté el porqué de su reacción y amablemente me explicó, con un gesto de decepción, que estos cortes se colocan en la lengua y después en la parte superior del paladar, para poder sentir, detectar y disfrutar los sabores y texturas que despide cada uno de estos selectos jamones.

De los jamones pasamos a los quesos y las aceitunas. Fue una degustación muy española perfectamente ambientada en los mercados de tapas ibéricos con un variado y también selecto menú de vinos españoles para maridar estos manjares de jamón, sus tapas y baguettes que ahí se ofertan. Por supuesto, no podía faltar la música española para completar el escenario de este concepto gastronómico.

Cada día se aprende algo nuevo, al menos yo aprendí la lección y juro no volver a hacer rollito ningún jamón. Por cierto esta cadena de restaurantes está presente en Food Central Miyana, Food Court de Livepool Polanco, otro en Puerto Cancún, Parque Arboleda en Monterrey, Town Square Metepec y Antea Querétaro. Tome nota.

Sigue el suspenso

Le recuerdo que este viernes se decidirá quién se encargará de la modernización integral de trenes, sistemas de control y vías de la Línea 1 del Metro de la CDMX, encabezado por Florencia Serranía y que en la recta final están la china CRCC y la española CAF que en México dirige Maximiliano Zurita.

Pero antes, Serranía y Zurita se reunirán en el foro Desafíos de la Formación Técnica en el Transporte Ferroviario Mexicano organizado por CONALEP y compartirán a los estudiantes su experiencia en la modernización de sistemas de transporte ferroviario en el país, así como las mejores prácticas en el campo de la formación de técnicos y profesionales de alto nivel. Así las cosas, en unos días sabremos si es una relación entre ambas instituciones que seguirá creciendo.

Bien calificada

T-Systems México, dirigida por Alejandro López de la Peña, recientemente recibió por segunda vez la certificación en la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación de parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en convenio con el Inmujeres y Conapred. Y está haciendo buen trabajo, ya que ha sido nominada por el Service Desk Institute al mejor Service Desk Customer Experience, es el premio más prestigioso en el rubro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Soporte a nivel internacional por el trabajo y resultados de la empresa en lo que a su servicio a clientes se refiere.

Día universal del niño

Cada 20 de noviembre se conmemora el Día Universal del Niño, y de acuerdo a la UNICEF en el mundo hay más de dos mil 200 millones, pero mil millones viven en la pobreza. Los expertos indican que su alimentación debe basarse en alimentos que contengan altas cantidades de proteína cárnica, vegetal, fibra y vitaminas libres de grasas saturadas. Además de mantener una dieta equilibrada, alternando en el plato el contenido cárnico o proteína del 10% al 15%, lípidos del 30%; y, de cereales, legumbres y granos en un 55%, tomando en cuenta las preferencias de comida de cada niño.

Un niño sano es aquel que cubre sus necesidades fisiológico y psicológico, por esa razón, la alimentación adecuada debe llevarse a cabo en todas las etapas de la vida en convivencia con un entorno saludable. De acuerdo a la ENSANUT, la pandemia de Covid-19 ha afectado a millones de familias en el empleo, los ingresos y la seguridad alimentaria; lo que ha ocasionado que se agudice la pobreza y esta situación podría repercutir en el deterioro del estado de salud y nutrición de los menores de cinco años, la población más vulnerable a este tipo de crisis económicas. Tome nota.

Softtek vs Covid-19

El gobierno mexicano tiene la capacidad de vacunar contra el COVID-19 Vacuna a 10 millones de mexicanos al mes, de acuerdo con Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda de la SHyCP. Este dato lo dio a conocer en las Conferencias Ciudades Latinoamericanas 2020: CDMX. Además afirmó que el papel del sector privado será de alta relevancia para la puesta en marcha del sistema de vacunación.

En el mismo foro Blanca Treviño, presidenta y directora general de Softtek, empresa de consultoría en Tecnologías de la Información, afirmó que tendremos que aprender a convivir con el COVID-19, con o sin vacuna, ya que la pandemia puso en evidencia el rol que juega la tecnología en esta situación global, así como la prioridad de continuar avanzando en una transformación digital que llegó para quedarse. Tal como lo mencionó Yorio, la colaboración con la iniciativa privada será determinante para la recuperación económica del país, así como para el combate a la pandemia con nuevas tecnologías.

Sí habrá ganadera

Ya para terminar, le comento que, pese a la pandemia, se anunció la Expo Ganadera 2020, que se llevará a cabo del 26 de noviembre al 6 de diciembre, que busca contribuir a reactivar la golpeada economía en este sector, pero sobre todo por la responsabilidad social que existe al tratarse de uno de los pilares alimentarios.

En la presentación del programa oficial, el Presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, Adalberto Velasco Antillón, dejó claro que están convencidos de que se deben aplicar los esfuerzos que sean necesarios para dar continuidad a la labor de la Expo como núcleo de negocios, de proyectos en beneficio de la comunidad, y de acción solidaria entre los ganaderos.

