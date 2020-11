“Dash y Lily” lo mejor de esta temporada navideña en Netflix

Estamos a pocos días de que llegue diciembre. Cuando empezó esto del COVID-19 veíamos tan lejano llegar a esta fecha, pero hoy es una realidad. Nueve meses de que decíamos “seguro esto pasará rápido” pero no fue así. Muchos ya están poniendo el árbol de navidad, adornando la casa. Pero esta Navidad será diferente, ya que no habrá posadas, ni reuniones de fin de año y esas cosas que hacíamos año tras año.

Pero lo que sí podemos hacer es disfrutar toda la gama de películas y series navideñas que nos ofrece Netflix en su amplio catálogo; en particular hay una serie que me encantó y la verdad tengo que reconocer que lloré como chamaco, por su sencillez e inteligencia de guión, me refiero a “Dash y Lily” una historia de dos jóvenes que a simple vista son tan diferentes, pero su pasión por los libros los une y a través de la escritura se enamoran uno del otro.

Me recuerda como cuando la gente se enamoraba del otro a través de las cartas, despertando en el otro la curiosidad y el anhelo de tenerlo cerca. Esto mismo pasa con ellos pero, utilizando un cuaderno rojo, donde se dejan pistas para conocerse más a fondo.

Lily es una chica de 17 años, la cual nunca ha besado a nadie, pero no ha sido impedimento para ser feliz, ya que es una entusiasta amante de la Navidad y lo que esto conlleva. Pero en el fondo sabe que sólo le hace falta tener a esa persona especial a su lado.

Sin embargo, Dash es un chico de la misma edad, que se siente solo, ya que sus padres están divorciados y su único refugio son los libros; y para él la Navidad es un evento consumista sin chiste, vacío.

No les quiero contar más de esta formidable serie pero vale la pena verla. Porque toca fibras muy sensibles que hoy en día las tenemos muy vulnerables. Neto que hasta las de San Pedro nos saca.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro