Vivir de la ilusión

El presidente Andrés Manuel López Obrador debe estar tranquilo con el apoyo que conserva, goza de buenos números de aprobación y un ejército de defensores para él, su gobierno y sus decisiones que (por erráticas que parezcan) no dejan de sorprender.

Los seguidores del mandatario, aquellos que están dispuestos en dejar correr cualquier error, se mantienen firmes en su fidelidad hacia un personaje que lo que hace es continuar prometiendo, aunque en cuestión de resultados ha dejado mucho que desear. Pero eso no importa para muchos, pues continúa un encantamiento, la ilusión que no es más que eso.

El mandatario construye su realidad sustentada en las verdades a medias, en las mentiras reiteradas, en las acusaciones sin sustento y en los insultos contra todo aquel que no piensa como él. Su discurso se basa en señalar las omisiones de los gobiernos anteriores, en hablar del pasado sin construir y en culpar a los otros de su presente, aunque ya tenga prácticamente dos años en el poder.

Muchos de sus seguidores saben que lo que dice no siempre es cierto, que hay graves errores en sus decisiones y que no hemos mejorado en prácticamente ningún rubro, pero para ellos no importa, pues a pesar de todo, mantienen una fe casi cegada, difícil de comprender.

A los gobiernos se les debe de exigir, no de aplaudir. Eso no quiere decir que no se le reconozcan aciertos, pero lo que no debemos otorgar como ciudadanos son cheques en blanco pues es lo mas riesgoso que podemos hacer. Ante ello el gobernante tiene vía libre para decidir a costa de todo y por encima de cualquiera.

La corrupción que se vivió en el gobierno anterior unificó a prácticamente todos en torno a aquello que no queremos como país. Eso ha sido utilizado de manera regular para vender la idea de que todo ha cambiado, eso es falso, pero la gente quiere creer aunque todo sea una ilusión, vivir de ella.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro