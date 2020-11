Los años, el arte y la inspiración nos han regalado artistas con talento innato que se han encargado de llevar lejos el nombre de México por el mundo. Y no hay duda de que uno de ellos es Pepe Aguilar, un artista aguerrido y fuerte que a pesar de los tiempos busca ser mejor cada día.

Lamentablemente, hace un par de días nos llegó la noticia del fallecimiento de su madre la icónica actriz y cantante Flor Silvestre. Este anuncio paró por instantes a México, mas no detuvo la decisión de Pepe Aguilar de seguir adelante en sus proyectos.

“Los últimos proyectos que he hecho, han sido 100% con el corazón, con lo que me llena, con lo que me satisface de verdad, entonces salen bien, es como una especie de magia, o sea si haces las cosas con eso como fin, o de esa manera, como que el universo mismo le pone las cosas enfrente para que salga”.

“Mexicano hasta los huesos”, es un show que promete una explosión de colores, sonidos y talento para remarcar las distintas tonalidades de nuestras tradiciones, para remarcar lo más valioso que tiene nuestro México.

“Con esto de la pandemia, todos los colegas artistas nos quedamos buscando formas de llegar a la gente y en todo el planeta se optó por hacer transmisiones en vivo, o pre-grabadas pero exclusivas de un streaming y van varios meses de que se hace esto en todos lados, me quede esperando para ver porque camino me iba a ir cuando empezara el camino de estar en los estreamings, y después de ver todo lo que han hecho la mayoría de mis colegas, me pareció que hacía falta más espectáculo.

“O sea si yo voy a pagar por ver algo en la televisión pues tiene que ser algo que valga la pena, no puede ser algo nada más que puedes ver en redes o en TV, y lo que hicimos fue tirar la casa por la ventana y contratamos a puro mexicano, para que estuvieran a cargo de la toma de deciones y acargo del arte tan hermoso que van a ver porque “Mexicano hasta los huesos” es un homenaje a la costumbre particular del Día de los Muertos y esto es porque me encanta el folklor de México, sus costumbres y tradiciones”.

Hoy en día, y al vivir un momento crucial en el que el planeta depende de la tecnología, nos hemos visto inmersos en un sinfín de ideas que han logrado revolucionar esta pausa del mundo. Mas no hay duda, de que el corazón, la decisión, la pasión y la entrega son claves para hacer de algo ahora cotidiano, algo totalmente mágico y diferente.

“Se me ocurrió hacer un cúmulo de canciones que tengan como común denominador a la muerte, y entonces rodearlas de un marco espectacular con todo ese colorido y con toda esa magia artesanal que tiene el tema”.

Y es que de Pepe Aguilar, se puede aspirar todo lo que tenga que ver con la creatividad, con las propuestas nuevas y diferentes, es un hecho que ha demostrado ser mexicano hasta los huesos, y por ello busca siempre la oportunidad perfecta de exponer lo bello de nuestro país y combinarlo con el amor por la música.

Hoy más que nunca necesitamos espectáculos que pongan en alto el nombre de Mexico, que nos haga sentirlo hasta los huesos, sentirlo en el alma.

