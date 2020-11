Maradona deja deuda pendiente con Luis Miguel

BECKY G GRABÓ VIDEO CON BANDA MS Y SNOOP DOGG PARA RELANZAR EL TEMA “QUÉ MALDICIÓN

La actriz, cantante y compositora norteamericana Rebbeca Marie Gómez, quien usa el nombre artístico de Becky G, cantó y filmó en la ciudad de Los Ángeles a trío el tema “Qué maldición”, compuesto por Omar Tarazón y Pavel Ocampo. La Banda MS, que estaba en la ciudad angelina porque asistió al programa de TV Tu-Night, que Omar Chaparro tiene en el canal Estrellas TV, aprovechó para organizar la producción del video que estaba pendiente con Snoop Dogg y les salió mejor el proyecto, pues sumaron a una de las exponentes más importantes como lo es Becky, de 23 años de edad, para quien agregaron una estrofa en el tema y así pudiera agregarse sin afectar la canción original que La MS y Snoop habían difundido en el mes de mayo sin video musical porque la pandemia les hizo cancelar la grabación que estaba prevista hacerse en Mazatlán. En unas semanas podremos ver a estos tres monstruos en sus respectivos géneros musicales: Becky en el urbano, Snoop Dogg en el rap y Banda Mazatlán Sinaloa en el regional mexicano, juntos con un tema que hasta la fecha supera los 63 millones de visualizaciones solo en YouTube. Con esta colaboración presencial de los tres, se relanzará “Que maldición”.



LOS DOS DE LA S SOPRENDEN COMO COMPOSITORES DE CLÁSICOS QUE LLEGAN PARA QUEDARSE

La cantera sinaloense, de donde han surgido los compositores más prolíficos y cantantes del regional mexicano más importantes del momento, dio a conocer hace 2 años a Los Dos de las S, Omar Tarazón y Jhonny Zazueta, quienes reventaron las plataformas con el sencillo “Somos los que somos”, con el que rebasan más de 30 millones de reproducciones; y ahora que el joven Johnny se convirtió en padre de una linda bebita, le llegó la inspiración literalmente al tenerla en brazos para componer “Y nadie como tú”, que a tan solo dos semanas de su lanzamiento lleva 300 mil vistas y es el tema que están promocionando y del que me cuenta Johnny que se siente orgulloso y no solo por el hecho de que el nacimiento de su hija hizo que las palabras llegaran solas para poder escribir el tema, sino porque la gente les escribe por sus redes sociales lo mucho que les ha gustado la canción y lo que significa para muchos padres. El mayor de la agrupación, Omar Tarazón, quien siempre está optimista, anda con la palabra agradecido desde que saluda, pues en todo momento menciona su tierra, Mocorito, a su familia, a sus amigos como su compañero Johnny, a Sergio Lizárraga que ha apoyado su carrera y a la vida misma. Me contó que mientras más temas le han grabado agrupaciones como, La Arrolladora, Los Tigres del Norte y Banda MS, más difícil se le ha hecho conocer el éxito como autor, pero ha quedado satisfecho con lo que el destino le ha enseñado pues para él importan las experiencias buenas y malas para seguir componiendo. No le pierdan la pista a Los Dos de La S, que están construyendo una carrera sólida con un pegamento difícil de encontrar, que son los aplausos y aceptación del pueblo, y que seguramente los llevarán a la cima del éxito.

LA HISTORIA DE MARADONA Y LUIS MIGUEL

“El Sol de México” invitó a Diego Armando Maradona en el año de 1986 a un concierto en Pachuca, Hidalgo, semanas antes del Mundial de futbol, gracias a la buena relación entre el manager de “Micky”, el argentino Hugo López y el de Maradona, Guillermo Coppola, también argentino. Aunque ambos sabían que los dos astros no se conocían, pensaron que sería buena idea invitar al futbolista, pues Micky había hecho comentarios de la gran calidad de “El Pelusa” con la pelota; así que se conocieron al final del recital y se cayeron muy bien, pero a los pocos minutos de haberse ido Maradona, el encargado del lugar fue a donde estaba el manager de Luis Miguel a cobrarle más de 150 mil pesos, de los de ahora, por el consumo de botellas de champaña y con toda razón se sorprendieron de que el astro se fuera sin pagar; pero quien salió al quite y pagó esa enorme cantidad de dinero, fue la disquera de Luis Miguel, y el encargado de sacar la cartera fue Mauricio Abaroa, director de Warner Music, y quien según me cuentan, en algún momento platicó que Luis Miguel no volvió a invitar a Diego a compartir ni siquiera un refresco.

EL LUCHADOR EL PATRÓN SE SALVA DE IR 20 AÑOS A LA CÁRCEL

En el mes de mayo pasado José Alberto Rodríguez , nombre de pila del famoso luchador “El Patrón”, fue acusado de amordazar, golpear y violar a una mujer de nombre Reyna, originaria de Chihuahua, quien la madrugada de este domingo en sus redes sociales publicó una disculpa pública a Alberto del Río por los daños causados por sus errores, a lo que el hermano de Alberto, el luchador “El Hijo de Dos Caras”, escribió en su cuenta de Twitter que siempre sale a la luz la verdad. “El Patrón” fue detenido en el estado de Texas en el segundo trimestre de este año y aunque hasta el momento goza de libertad, se encuentra sin poder salir de ese estado pues tiene un grillete electrónico y en el mes de enero está programada una audiencia, en donde seguramente le otorgarán su libertad absoluta, pues la presunta víctima ha retirado los cargos. En breve sabremos qué pasará con los más de 50 mil dólares que “El Patrón” pagó como fianza y si contrademandará a la mujer que casi le destroza la vida y la carrera. Alberto ha hecho público que por el momento no tiene cabeza para pensar en su regreso a los cuadriláteros. Enhorabuena para el famoso luchador que la armó en grande.

