La seguridad brilla por su ausencia en Tuxpan

El crimen organizado tiene en jaque a los negocios y empresarios de esta plaza portuaria veracruzana, que piden la urgente intervención de autoridades federales

Le cuento que hay una preocupante amenaza a la seguridad nacional por la presencia de narco terroristas en la zona portuaria industrial de Tuxpan, Veracruz, donde se almacenan millones de barriles de gasolinas y un ataque terrorista podría dejar sin abasto a todo el centro del país, incluyendo parques industriales, aeropuertos y millones de automovilistas, es decir, una catástrofe total para la economía del país.

En días pasados, camiones y maquinaria de "Bucho" Cobos, empresario constructor de dicha localidad, fue incendiada a propósito en la zona industrial de este puerto, las redes sociales transmitieron el siniestro que por las imágenes parecía un ataque terrorista en Irak o Siria, pero no fue en medio Oriente, fue en Tuxpan, donde secuestros, robo de tierras, tráfico de droga en barcos, lavado de dinero del crimen organizado, y lo peor, amenaza a la seguridad nacional en un puerto estratégico para México, ocurre en Tuxpan.

A decir de los propios empresarios de este importante corredor, hay una mafia portuaria en Tuxpan, que la actual administración prometió acabar y lejos de terminarse han ampliado su repertorio narco terrorista. El sector económico del país está atento a lo que pasa en este puerto del norte de Veracruz, porque por su ubicación, es clave para la geoeconomía nacional. Le recuerdo que por aquí llega la mayor parte de gasolina que se envía al Valle de México y centro de la República.

Pero pareciera que la impunidad que aquí impera es porque tienen cómplices influyentes. Lo cierto es que la seguridad no es prioridad en este importante detonador económico del país, pues brilla por sus ausencia y de no tomarse con seriedad, esta plaza pronto se tornará en crisis incontrolable. Tome nota.

Adiós a minera canadiense

De no creerse. Mientras la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, la misma que ha preferido voltear a otro lado durante 10 meses de conflicto en la mina de San Rafael Cosalá, decidió atestiguar el reconocimiento “Casco de Plata” que otorga la Cámara Minera de México (CAMIMEX) a esta mina por sus altos estándares de seguridad operativa.

Los mismos estándares de seguridad que supuestamente no cumplía la mina propiedad de Americas Gold and Silver según el grupo de trabajadores encabezado por Yasser Beltrán que bloqueó las instalaciones en febrero de este año. Recordará que Beltrán y su grupo, justificaron el bloqueo argumentando que las condiciones en las que trabajan los mineros no eran las apropiadas y que se violaban los derechos de los trabajadores. La minera ha reiterado su deseo de seguir invirtiendo en México, siempre y cuando el Estado de derecho prevalezca. No obstante, parece que nadie en la 4T le importa lo que suceda con la compañía canadiense, a pesar de que no se respeten los tratados y acuerdos internacionales como el T-MEC

Alianzas en Morelos

Esta semana el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco junto con Hugo Erick Flores y Javier Argüelles, presidente nacional y coordinador de los diputados en el Congreso por el PES se reunieron con el presidente AMLO. El objetivo del encuentro fue obtener el visto bueno de Palacio Nacional para pactar la alianza entre el PES y Morena en Morelos para las elecciones del 2021; a pesar de que en el partido que lidera Mario Delgado existe inconformidad por este acuerdo, ya que podría ocasionar rupturas internas.

No importando eso también buscan asegurar que el gobernador lleve mano para elegir a los candidatos a las alcaldías, siendo Cuernavaca la joya de la corona. Y es que el próximo alcalde no solo se enfila como un candidato natural para la gubernatura en las elecciones del 2024, también podría darle a Blanco la gobernabilidad de la capital del estado que no ha logrado sostener desde que asumió su responsabilidad.

Encuentro digital

Le platico que, sobre el asunto del ahorro para el retiro, tema que en los últimos meses ha cobrado más relevancia, hoy se realiza el que podría ser considerado el evento financiero más importante del año en el país, el Encuentro Digital Amafore 2020: Construyendo el futuro hoy. En este evento, organizado por la Asociación Mexicana de las Afores, presidido por Bernardo González, se hablará de economía, finanzas personales, sustentabilidad, inversiones, sistema de pensiones, equidad e inclusión social, entre otros.

Participarán personalidades como Esther Duflo, Nobel de Economía 2019; Jeffrey Sachs, presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, varios expertos de diversas instituciones financieras y gobierno y hasta Erika Buenfil y el “Matador” Luis Hernández.

Elite de apoyos

A través de un streaming, la firma fabricante de productos tissue y cuidado personal, Elite, presentó el reporte de sostenibilidad 2019 de su casa matriz Softys, perteneciente al grupo CMCP que encabeza Luis Felipe Gazitúa, en el cual se detallan los avances de la compañía en dichas materias durante 2019 y el primer trimestre de 2020, en línea con su Estrategia de Sostenibilidad 2020-2030.

Por cierto, la planta de Elite, en Altamira, Tamaulipas, fue la primera de la organización en instalar un proceso de cogeneración que conjuga energía eléctrica, energía térmica y producción de agua fría, un moderno proceso que no solo busca reducir los costos de consumo de energía y vapor, sino integrar una mirada de preservación con el entorno, sus recursos y la autogeneración. Además, destaca la reducción de emisiones por quema de combustibles fósiles en las operaciones de distribución; un proyecto iniciado en 2020 que busca el reemplazo de equipos eléctricos para sustituir el gas natural.

