Noticias del voto del exterior

De acuerdo al plan calendario que se trazó en el INE para recibir los votos desde el extranjero para las próximas elecciones del 6 de junio de 2021, nos encontramos casi a la mitad de la etapa que corresponde a la de registro de votantes, que inició en septiembre pasado y concluirá en marzo; es importante tomar en cuenta que solamente estando registrado se podrá participar en las elecciones para gobernador; de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, así como en las elecciones de Diputado migrante en Ciudad de México y Jalisco.

Así a medio camino justo Hace unos días se dieron a conocer por parte de las autoridades electorales algunas cifras preliminares de los registros, que nos permiten saber cual podrá ser la participación el próximo año, de los mexicanos que viven fuera del país y que como sabemos sus envíos de recursos representan después de la industria automotriz, la segunda fuente más importante de ingresos al país.

Según este primer corte, se han registrado 5,574 mexicanos desde el exterior, desde 64 países, lo que nos confirma la idea de que somos un país migrante, de hecho, el segundo después de la India; destaca que el 80% de los registros son desde Estados Unidos, donde vive una gran cantidad de ciudadanos mexicanos, tanto de primera como de segunda generación, principalmente en los estados de California, Texas, Ilinois y Nueva York.

Como en otros ejercicios se perfila que habrá más votación de hombres (59.2%) que de mujeres (40.76%) y la mayoría en edades de 25 a 49 años. Por primera vez desde la creación del INE se podrá participar de forma electrónica vía internet, lo que llama la atención es que a pesar de este avance solamente el 53.8% de los inscritos prefiere la modalidad electrónica y un 46.2% prefiere todavía la vía postal, o existe desconfianza todavía para utilizar esta modalidad o no se han explicado suficientemente las ventajas que representa, para el cuidado de los datos del votante, como para el abatimiento de los costos para la autoridad electoral.

Destaca en el informe, que la mayoría de los registrados son originarios de la Ciudad de México, (2061) y que de estos el 70% ha preferido la votación vía electrónica, lo que demuestra que hay una buena difusión, vía redes de contacto del instituto electoral local, que la ciudadanía de la capital tiene una mayor costumbre de participar en las elecciones y que cada vez más confían en la autoridad electoral y en el uso de la tecnología.

Recordemos que la elección desde el extranjero en la Ciudad de México es para un diputado migrante, lo que parece que ha despertado el interés de nuestros paisanos ya que por primera vez contarán con un representante con doble residencia; en Estados Unidos y en CDMX que llevará su voz al Congreso de la capital.

De tener éxito, como parece, la figura de la diputación migrante en la CDMX podrá impulsar la participación política desde Estados Unidos e involucrar más a los paisanos en los temas que afectan a su país, en un futuro próximo será necesario llevar este ejemplo de representación a Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Puebla y Oaxaca principalmente, por la cantidad de originarios de estos estados que hay en Estados Unidos, además de los de Jalisco y Zacatecas que ya tienen esta figura política.

No se ha escuchado la voz de los partidos políticos, autoridades y medios de comunicación, para incluir de forma definitiva a los paisanos migrantes en la vida política, es un tema pendiente de este lado de la frontera ya que se piensa que; o no les interesa o que tienen miedo de participar, sin embargo, para el envío de dólares o el consumo de productos mexicanos, de aquel lado, parece que estos dos aspectos no inciden en ellos.

