PolíticaConfidencial AMLO y sus “otros datos” a dos años de asumir el gobierno

• AMLO y sus dos años. El presidente no dejó pasar la fecha y en su segundo aniversario habló de cómo ha sido exitosa su gestión en el combate a la pandemia y a la crisis económica. Incluso ve que hay abatimiento de delitos, salvo los homicidios dolosos, los feminicidios y las extorsiones. “Yo tengo otros datos”, dijo en su alocución…

• La UNAM se planta ante la 4T. Este martes la máxima casa de estudios puso a sus principales voces para reclamar que en la nueva ley de ciencia se tome en cuenta a los expertos, a los científicos. Porque la filtración del borrador del Conacyt –dada a conocer en en medios– de plano es un golpe a la ciencia. Desde Palacio Nacional frenaron el borrador, nos aseguran.

•¿Y el plan de vacunación contra Covid? Bien, gracias. En muchos ámbitos la pregunta era por qué guardan con tanto recelo dicho plan… y se responden: porque Hugo López-Gatell no lo tiene. ¿Cuándo lo presentan? ¿Acaso el martes próximo en Palacio Nacional? Ya veremos…

• Outsourcing… o no outsourcing. En la Cámara de Diputados se dieron una semanota más para abordar el tema que es como una papa caliente. Por lo pronto le están echando un poco de hielos a la reforma…

Y en Jalisco

• Zapopan. Siguen calientitas las pugnas por la candidatura de MC en la ex villa maicera, incluso se multiplican las voces que piden y reclaman una alianza con el PAN. Ayer el secretario del ayuntamiento, José Luis Tostado, otro suspirante, consideró que 2021 se jugará en clave nacional, y por lo tanto sugirió hacer alianza con el PAN y evitar que Morena avance en la ciudad… la duda es, ¿que pensará el mandamás naranja al respecto?

• Alianzas. No descartamos una alianza en Jalisco entre MC y el PAN. Los enterados nos cuentan que el verdadero problema no está en Jalisco, al parecer la llave se encuentra a nivel nacional. Los naranjas argumentan que no quieren hacer alianza nacional si el PRI se encuentra dentro de ella, por su parte el PAN presiona para que haya alianza en distintas ciudades y estados. En concreto el albiazul nacional va por todo, mientras que MC considera sólo algunos municipios y distritos en Jalisco.

• Poder Judicial. En el Poder Judicial parece que no hay quién tenga el nivel. Aunque les bajaron el requisito de obtener mínimo 80 puntos en el examen de conocimientos a 60, y para no dejar dudas la prueba la aplicó el Ceneval, buena parte de los aspirantes que se ha presentado a las entrevistas se han quejado del examen como curándose en salud. Al parecer les resultó muy difícil y el Ceneval está a punto de exhibir a un montón de abogados huizacheros que no cuentan con los conocimientos para ser magistrados. A ver cómo resuelven los diputados este problema si los elegidos no pasan el examen.

