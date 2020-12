Ajustar prioridades

Nosotros podríamos ya, como ciudadanos, impulsar el uso de cubrebocas todo el tiempo en las calles y en los espacios públicos. Contamos con información suficiente, actualizada, sobre este virus y la enfermedad que provoca, además de que llevamos casi un año en una emergencia sanitaria. ¿Por qué no lo hemos hecho todavía?

Mientras las autoridades federales afirman que somos uno de los países que más se cubre la boca, la realidad nacional contrasta. Entre festejos multitudinarios (apenas ayer suspenden unos Quince Años con 500 invitados en Acapulco), reuniones familiares, viajes y muchos planes para las vacaciones, parece que ya no ocurre nada.

Sin embargo, en el extremo, la Ciudad de México, Zacatecas, Chihuahua, entre otros estados, viven saturación en hospitales y camas ocupadas por pacientes de Covid-19. Ni la cifra diaria de fallecimientos nos frena en la intención de seguir con una vida personal que nadie nos ha quitado, pero que este tipo de coronavirus puede arrebatarnos en cualquier momento.

Ya no creo que sea agotamiento o cansancio por un encierro que lleva semanas que no se cumple a cabalidad, sino una idea de que estamos a la deriva y por eso cada quién debe salvarse como pueda o, peor, como quiera.

De poco servirán los llamados constantes a adoptar una consciencia colectiva que nos regrese a enfocarnos en reducir los contagios, si en lo inmediato buscamos recuperar rutinas y actividades, muchas necesarias para sobrevivir, pero otras que francamente solo exhiben un abierto egoísmo.

Adultos mayores, niñas y niños, personas con padecimientos crónicos, todas y todos podrían no tener otra oportunidad si seguimos pensando que la vacuna (en caso de que decidamos aplicarla) es un indulto a meses de encierro y que será milagrosa frente a una enfermedad de la que todavía sabemos poco.

Esa dejadez costará vidas, aunque los momentos de contagio sean de lo más agradables. ¿Vendría bien organizarnos con las autoridades para tomar medidas mucho más concretas para protegernos y proteger a otros? Seguro, pero no soy optimista en que nos dará tiempo cuando estamos en pleno diciembre.

Decidir entre la economía y la salud será el error de cálculo mundial, uno que espero podamos resarcir si entre todas y todos tomamos medidas de sana distancia e higiene que no pueden relajarse.

Es solamente ajustar nuestras prioridades, salvaguardar la vida que es nuestro bien más preciado y llegar a un acuerdo con familia y amigos de no vernos hasta que exista otras condiciones. No obstante, queremos imponerle a la naturaleza y a la pandemia nuestras preocupaciones y compromisos sociales, nuestros deseos de que acaba la pesadilla.

Tristemente no funcionará de esa manera. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a esta realidad y no al revés. Tampoco pienso que es parte de nuestra forma de ser el estar viviendo en el filo de la navaja, pero no damos muchas señales de querer comprometernos para que este cierre de año, y el resto del invierno, cambiemos hábitos y conductas sociales para quitarle impulso a la curva permanente, esa que no se ve hacia abajo y luce como una constante que podría costarnos muchas tristezas justo en la temporada que reservamos para las alegrías.

