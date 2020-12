Cami y su música

En la última década, la música ha sido soportada por nuevas generaciones de artistas que llegaron para forjar cimientos distintos a los que estábamos acostumbrados a disfrutar en este arte.

Sin embargo, estos nuevos creadores de arte, han sido un pilar importante en la música y sobre todo en los momentos en el que el público necesita un motivo para seguir avante en su día a día.

Cami, es un claro ejemplo de ello, pues ha logrado posicionarse muy bien debido a su talento y su lucha. No obstante, la pausa en la que la pandemia nos ha tenido, a orillado a artistas como ella a encontrar nuevas vertientes para seguir generando su música.

“Ha sido súper interesante esta evolución en esta pandemia, y siempre que hablo con alguien llegamos a la conclusión de que esto ha sido una evolución y un aprendizaje constante… Apenas que empezó a quedar el desastre en todas partes supe que esto iría para largo, así que me puse a estudiar, montamos un estudio acá, empecé a componer y grabar desde acá, y me gusta tener el control de lo que estoy haciendo”.

Cami, que ahora hizo historia al convertirse en la chilena más joven nominada a los Grammy Awards, y nos sorprendió debido a que esta es su primera nominación en la categoría “Mejor Artista Latino Rock o Alternativo” por su disco monstruo.

“Esto de los Grammys que me pilló por sorpresas, yo estaba aquí en mi casa y en pijama revisando temas de agenda, me estaban llegando mezclas de la nueva música, y me sorprendió, de hecho, yo no sabía que ese día salían los nominados a los Grammy y como yo no estuve nominada a los Latin Grammys pues pensé que a los americanos, menos, y ¡Sorpresa!”.

Y así, justamente por sorpresa es como el mundo ha tomado la voz de esta artista que resulta una de las voces más privilegiadas de las nuevas generaciones que la música y el mundo digital han visto nacer.

Mas, sabemos que la única factura que cobra la música, es la de estar en constante evolución y movimiento, lo que mantiene a los artistas activos los 365 días del año.

Ahora, la cantante llegó con un lanzamiento que le hace honor al título, “Big Bang”. Este tema, es sólo el parteaguas de lo que viene para Cami al cierre del 2020.

