PolíticaConfidencial ¿Cuándo llegará la paz a Michoacán?

• Michoacán arde. Y nadie hace nada. Los enfrentamientos se recrudecieron en las últimas semanas. Poblaciones de plano cavaron fosas para cerrar carreteras. Pero desde el gobierno federal están dejando crecer el problema…

•¿Y el plan de vacunación? Las vacunas contra el Covid-19 se ven cada vez más próximas. Como se había informado, los primeros en recibirla serán los trabajadores de la salud así como policías, soldados y marinos. Pero tan sólo del sector salud son más de 700 mil personas. Y sin embargo, Salud sigue sin informar qué hará y cómo.

• AMLO vs CCE. “No jodan”, lanzó Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ante la decisión del presidente para poner orden al outsourcing. Hace apenas unos días la postura empresarial era menos radical… así que algo se está rompiendo en el diálogo IP-gobierno en el tema del outsourcing.

• Adiós a la Oficina de la Presidencia. Por cierto, tras la salida de Alfonso Romo, López Obrador anunció la desaparición de esa posición. Lástima, porque muchos ya veían ahí a más de un nombre. Y pues no, si la posición era un florero, pues se ahorran las flores.

Y en Jalisco

• Tlaquepaque. Está pasando por la Comisión de responsabilidades un juicio político en contra de la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón. Sin embargo, en lugar de achicarse la primera edil anda envalentonada porque quiere ser ella quien elija a la abanderada naranja en el municipio alfarero. ¿Le dejarán a ella la decisión? Morena, según las encuestas, pinta fuerte en el municipio y MC no puede darse el lujo de perder este bastión naranja.

• Resentida. La que dio el rebozazo y desconoció el liderazgo de su ex jefe político es Mariana Fernandez, pues no acudió a la comida a la que convocó el ex gobernador Aristóteles Sandoval para lanzar su nueva corriente política dentro del PRI. La coordinadora del PRI en el Congreso ha tomado distancia desde que le quisieron quitar la coordinación y ha estado buscando nuevas alianzas que no sabemos hasta dónde le alcancen sin la fuerza de quienes la pusieron donde hoy está.

