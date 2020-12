Claudia Sheinbaum: Segundo año de Rendición de Cuentas

“Gobernamos con corazón, entusiasmo y convicción honrados de servir a este gran pueblo de la Ciudad de México, que sorprende todos los días por su incansable lucha.", admitió la jefa de Gobierno en el mensaje con motivo del segundo año de rendición de cuentas.

“Vivimos tiempos difíciles por el Covid- 19”, fue la primera frase que mencionó desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, y destacó el temple de los habitantes de la ciudad de México ante este complejo año 2020. Se refirió a la crisis económica y la pérdida de empleos durante estos ya largos 9 meses.

Resumió la estrategia que ha desplegado su gobierno para la gestión de la pandemia: "No quiero dejar de mencionar que nos encontramos en un momento de alto contagio crítico y sólo con la participación ciudadana vamos a salir adelante, es momento de quedarnos en casa y posponer para otro momento las fiestas y reuniones con familiares y amigos”.

Agregó que la Ciudad de México ha enfrentado la pandemia con una estrategia basada en el conocimiento científico, la prevención de contagios, la atención y protección de personas enfermas, la innovación, la coordinación estrecha con el Gobierno de México, nunca olvidando la sensibilidad social”.

Hizo referencia a que durante dos años de gestión “trabajamos en la rehabilitación y reconstrucción de la Ciudad a causa del sismo del 19S”.

“Al día de hoy hemos entregado 117 edificios, mantenemos 193 cuadrantes en toda la Ciudad de México, más de 20 mil personas damnificadas han regresado a casa, y ya son 4 mil las viviendas unifamiliares entregadas o en proceso de reconstrucción/ rehabilitación”, dijo.

Hizo referencia a diez premios internacionales y nacionales “otorgados por nuestro proyecto de ciudad”; entre otros, el programa PILARES, de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, fue distinguido recientemente con el premio UNESCO edición 2020, en la categoría de áreas urbanas de más de un millón de habitantes.

Dijo que se ha fortalecido la carrera policial, el área de asuntos internos y sobre todo la inteligencia. Distinguió los avances de la Agencia Digital de Innovación Pública y explicó los cuatro ejes clave del programa de seguridad, y destacó los compromisos cumplidos.

Mencionó las 20 iniciativas que ha enviado al Congreso de la Ciudad, entre ellas la creación del Banco de ADN para uso forense en casos de delitos sexuales cometidos contra mujeres, y la Ley Olimpia para tipificar diversos delitos relacionados con acoso digital. También hizo referencia al rescate de espacios públicos, movilidad y seguridad ciudadana y acceso a la educación y ordenamiento del desarrollo urbano.

La jefa de Gobierno describió a la Cuarta Transformación como “una nueva forma de gobernar, sin privilegios, sin corrupción. Un modelo económico que rompe con aquel que había convertido los derechos en mercancías”.

“Un modelo basado en la austeridad republicana, la disciplina fiscal, el pago de impuestos sin indultos al que más posee, que distribuye riqueza de forma directa al pueblo sin intermediarios”.

“Que dignifica el trabajo y aumenta el salario de los de abajo, que promueve la economía con inversión pública y siempre fomenta la inversión privada sin corrupción, que planea el desarrollo, que cultiva el medio amiente, que invierte donde históricamente no se ha hecho, para disminuir las desigualdades”.

“Una economía moral para el bienestar, un modelo en donde se fomenta la democracia participativa, los derechos humanos, el derecho a la diversidad, se defiende la libertad de expresión y de manifestación, que no reprime”.

“Un modelo que fomenta una forma de pensamiento crítico y que apela a la ética, al amor y la solidaridad. Que no pone al dinero como el poder supremo, sino que fomenta la prosperidad compartida y una ética de inclusión; el apoyo al que menos tiene. Que cree en la igualdad entre hombres y mujeres, que condena la discriminación y sostiene que no hay progreso sin justicia”, dijo.

Es también “un rompimiento con el modelo anterior y una convocatoria, que ya es realidad, a un México con justicia y dignidad, una patria en la que nadie se quede atrás”.

También reiteró su confianza en el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y dijo que le emociona ver como cada día se va transformando nuestro país a esa nueva realidad, un nuevo Estado de Derecho.

Apuntó que este año se han reorientado cerca de 4 mil 700 millones de pesos para atender la pandemia derivada del Coronavirus (COVID-19) al sector salud, apoyos a la economía familiar y microempresas; se amplió la condonación de cargos por pagos de Predial y tenencia; y se redujeron los ingresos cerca del 8 por ciento de lo programado. No obstante, dijo, se aumentó el salario de policías en 9 por ciento y de los trabajadores de la administración pública en 5.2 por ciento anual.

A los largo de la administración de la Jefa de Gobierno se amplió la cobertura de alimentos escolares y cuando inicien las clases presenciales 543 escuelas recibirán alimentos calientes; además “en la ciudad de México se apoya el entorno económico familiar y se combate la deserción escolar”, lo anterior al beneficiar a 1.2 millones de niños y niñas con el programa Mi Beca para Empezar.

También admitió que lo que presentó no se habría logrado”, si no hubiese habido un equipo comprometido y una administración de los recursos públicos sin corrupción, finanzas sanas, austeridad republicana, una gobernabilidad establecida por la coordinación estrecha de las 16 alcaldías y los diversos poderes”.

Y concluyó su rendición de cuentas recordando a todos los mexicanos que es tiempo de guardarnos ante la pandemia, “pues sólo participación de todas y todos nos ayudará a salir adelante. ¡No lo olvidemos!”, recomendó.

