Ocho años ya de la partida de Jenni Rivera

Hoy se cumplen ocho años de que la diva de la banda partió. Es increíble cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando amanecíamos con esa noticia, en ese domingo inolvidable. Recuerdo que era una mujer única, sin filtros, auténtica, pero con un gran corazón. Hace unos días platiqué con su hermano Juan Rivera para que me compartiera su sentir y platicamos largo y tendido.

Me contó que es algo con lo que se llega a vivir, pero no se acostumbra. Le pregunté si Jenni era consciente de que parecía que estaba adelantada a su tiempo, porque en sus canciones como en sus presentaciones promulgaba el poder de la mujer, que no importaba el fisco, y de que no se dejará de nadie. Alzar la voz cuántas veces fuera necesario.

Y me dijo que no, que sólo ella lo hacía porque le nacía. También me platicó que están preparando su película biográfica y qué actrices de la talla de Christina Aguilera, Demi Lovato, Eva Méndez son algunas de las candidatas que han leído el guión para interpretar a Jenni. Pero quieren encontrar a la actriz indicada aunque no tenga el nombre de ellas, pero quieren que tenga eso que la distinguía; como en el caso de J.Lo con la película de Selena la catapultó.

Otra cosa que harán para rendirle homenaje es que volverán a publicar sus videos ya que no había ninguno y esto lo harán en YouTube, debido a que la disquera Universal los bajo. A su vez planean lanzar un video muy especial que fue dirigido y producido por un muchacho que trabajaba con ella en el 2012 que se llama Lino Quintana , obviamente supervisado por Rosy Rivera, hermana de Jenni y Juan.

Ya tocando un punto más personal, le pregunté ¿cuál había sido el mejor consejo que había tenido de su hermana? y me contestó: “Abiertamente lo he dicho y no me avergüenzo, porque es parte fundamental de mi vida. Yo batallado con el alcohol y las drogas muchos años, 20 años consumí, y mi hermana me daba muchos consejos, me mimaba, me regañaba, de todas las cosas y ella quería que yo fuera un hombre, una persona, un ejemplo para mi familia, para mi esposa, para hijos, para mis hermanos, y yo no lo entendía, en ese momento no lo captaba.

“La escuela de Jenni Rivera después del nueve de diciembre del 2012 es cuando más me impactó, porque hasta el día de hoy, ahora yo entiendo lo que me decía, que quería de mí, que esperaba de mí entonces, hay una cosa específicamente que te podría decir no, había una frase que usaba mucho es en inglés, ‘hermano levanta tu trasero a la fregada, nadie dijo que esto iba a ser fácil’ y efectivamente nada en la vida es fácil, es cuándo valor, cuánta decisión, cuánta dedicación, cuánta determinación le empeña a lo que vas hacer para salir adelante, y eso es algo que mi hermana siempre hizo”. Sin duda, Juan abrió una vez más el corazón y le agradezco que lo hiciera con un servidor. Y hoy seguiremos extrañando a la gran Jenni Rivera.

