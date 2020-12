PolíticaConfidencial Medalla Belisario Domínguez le hace el feo a López-Gatell

• El “no” a López-Gatell. Ningún senador se opuso a la propuesta de Germán Martínez para que la medalla Belisario Domínguez se otorgue a los trabajadores de la salud por su combate a la pandemia. Pero varios senadores sí dijeron que ni se les ocurra que el subsecretario sea quien la reciba a nombre de ellos…

• Blanca Lilia Ibarra y el fortalecimiento de los órganos autónomos. Sin sorpresa, salvo para algunos, la Comisionada fue elegida por unanimidad de sus pares como nueva presidenta del INAI. En tiempos en que son objeto de escarnio desde el poder, nos dicen que Ibarra tiene el reto de sostener el barco contra viento y marea.

• Juan Antonio Ferrer, quien ha dado palos de ciego en el Insabi, operando sin reglas por mucho tiempo, les dijo a senadores que es necesaria una ley universal de salud, porque hay mucha normatividad dispersa. Otro dato que dio, nos dicen, es que han transferido a estados casi 12 mil millones para medicinas, personal y del fondo de salud. Senadores le dijeron que el Insabi no es seguro… ni es popular.

•¿Cuál cambio? El Inegi reveló que, en 2019, la CNDH y los Organismos de Protección de Derechos Humanos del país recibieron 140 mil 486 solicitudes de queja. Lo grave es que 5 mil 551 fueron detenciones arbitrarias, 5 mil 012 tratos crueles inhumanos, 2 mil 143 hechos de tortura y 281 por desaparición forzada. Por lo visto poco se puede presumir de avance en el terreno de los derechos humanos en México.

Y en Jalisco

• Morena Jalisco. Donde hubo reunión fue en las oficinas de Morena Jalisco, al parecer no de muy buen resultado, ya que los liderazgos “naturales” que siempre han operado en el partido del presidente y se consideran fundadores sienten que les están ganando el mandando, pues se quejaron amargamente de las figuras que llegaron de Movimiento Ciudadano, y del PRI –léase Claudia Delgadillo, Alberto Uribe y Carlos Lomeli–, a quienes incluso les dijeron que su oportunidad ya había pasado y perdieron. El partido está dividido en Jalisco –si alguna vez estuvo unido– y se rumora que desde la Ciudad de México mandarán poner orden.

• Zapopan vs Congreso. La Comisión de Gobernación del Congreso sorpresivamente pasó la propuesta de inhabilitar por 15 días al alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, por no querer pagar un laudo que el propio presidente ha declarado tiene que ver con un dobletero ligado al PAN, en concreto al ex alcalde Juan Sánchez Aldana. Lo curioso es que el propio MC está impulsando la inhabilitación por 15 días, pues quien lo propone es la diputada Elizabeth Alcaraz, también naranja… incluso en pasillos suena el apoyo de Mirza Flores y Ricardo Rodríguez… ¿tendrá algo que ver con la elección de la candidatura en Zapopan?

