¿Y si soltamos el estrés?

Por Edna L. Bujanos Wolf

¿Eres impaciente? ¿Te preocupas demasiado? ¿Sientes insatisfacción?

Si respondiste que Sí a éstas preguntas hay cierto nivel de estrés en ti y no te sorprendas, la realidad es que la mayoría lo tenemos y más ante la situación que estamos viviendo actualmente.

La Organización Mundial de la Salud incluye al estrés como una enfermedad y la define como: “La reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para enfrentar la situación”.

Diversas experiencias como el despido laboral , relaciones conflictivas , una enfermedad , adquirir deudas, estar guardados en casa , pueden ser causa de nuestro estrés.

Te preguntarás: ¿Cómo puedo liberarme de esto? Lo primero que hay que hacer es aceptar que tenemos estrés y lo segundo es reconocer que lo que nos estresa no es la situación misma sino nuestra propia incapacidad de manejar lo que nos pasa aunado a lo que estamos sintiendo.

Con lo anterior , quizá ya te hayas dado cuenta que nosotros somos los que creamos nuestro propio estrés , por lo tanto, somos los únicos que podemos eliminarlo asumiendo la responsabilidad de cambiar nuestra actitud.

Te invito a hacer un sencillo ejercicio:

Piensa sobre las cosas que más te preocuparon durante la semana pasada

Ahora, reflexiona : ¿Cuántas de esas cosas eran preocupaciones reales y cuántas eran solo fruto de tu imaginación?

Hay preocupaciones que son justificadas , por ejemplo ,si tienes una cita y no sales a tiempo es probable que no llegues puntual . También, hay preocupaciones que no se justifican simplemente porque no tenemos el control de lo que puede pasar, como si mañana será un día soleado porque tienes un evento y así te conviene que amanezca.

La mayoría de nosotros pensamos que podemos cambiar las cosas o a las personas y eso es una fantasía, ya que lo único que sí podemos cambiar es la manera en la que voy a responder ante determinada situación . Si tomamos en cuenta lo anterior , seguramente, nuestro nivel de estrés bajará considerablemente.

Te quiero compartir lo que me ha servido para sobrellevar mi estrés. Aparte de hacer ejercicio, incluyendo la practica de yoga, procurar una alimentación sana , descansar lo suficiente y meditar , no olvido magnificar los pequeños placeres cotidianos.

No subestimes disfrutar el primer sorbo de café por la mañana , sentarte después de estar de pie por mucho tiempo, reírte a carcajadas cuando algo es divertido, comer cuando tienes hambre o quitarte unos zapatos incómodos.

Cada día, no importa lo estresante que te este pareciendo , permítete oportunidades como éstas para estar mejor. ¡Pruébalo!

Consultorio en Salud Mental c7

Teléfonos de Atención

5531204231

De 9:00 a 15:00 horas

De lunes a g

5534333983

15:00 a 20:00 horas

Mail [email protected]

www.c7saludmental.com

Facebook c7salud mental

Instagram c7salud mental

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro