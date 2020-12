¿La falta de reconocimiento de AMLO a la victoria de Biden traerá repercusiones en la relación bilateral?

El proceso electoral que se llevó a cabo en los Estados Unidos de América para elegir a su próximo presidente fue histórico, dado el alto número de votantes para los candidatos republicano y demócrata.

Una vez que se anunció que el candidato demócrata había ganado en el estado de Pensilvania, algunos presidentes de distintos países le mandaron mensajes de felicitación (Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Israel, India, China, entre otros).

El presidente de nuestro país, en ese momento, señaló su firme intención de “esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales”, “el presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros” y “No queremos ser imprudentes”; lo que implica su NO reconocimiento de victoria para el candidato Joe Biden, en atención a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos.

Desde luego, dicha decisión ha generado diversas opiniones, dado que hay quienes piensan que tal actitud atiende al todavía hoy presidente del país vecino del norte Donald Trump, en cambio, hay quienes consideran acertada la postura del mandatario mexicano, pues la posibilidad de que, una vez que se resuelvan las impugnaciones legales, se revierta el resultado, es existente.

En este sentido, en principio, no tendría que existir algún tipo de repercusión en la relación bilateral que existe entre nuestro país y el de los Estados Unidos de América, dado que, en términos de lo señalado por el Presidente de la República Licenciado Andrés Manuel López Obrador, el no reconocimiento obedece a una actitud de prudencia; sin embargo, tal postura, se dice, no ha sido bien vista por el equipo y el propio Joe Biden.

