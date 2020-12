PolíticaConfidencial Hugo López-Gatell y sus dobles mensajes

• Banxico o la lavadora de dinero. Todos los bancos, salvo Banco Azteca, advirtieron, como hizo Estados Unidos y el propio Banco de México, del riesgo de que la ley impulsada por Ricardo Monreal pueda ser plataforma para el lavado de dinero… y del narco. Sin embargo, en la Cámara de Diputados parecen tener la intención de avalarlo. ¡Qué regalazo de Navidad!

• AMLO y Biden. Finalmente se confirmó lo que todo el mundo sabía y por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se esperó con toda calma para felicitar a Joe Biden. Ahora son muchas las voces que mencionan nombres de personajes que puedan lograr establecer puentes con la administración de Biden, sobre todo ahora que se sabe que Martha Bárcenas deja la embajada.

• Hugo López-Gatell y sus dobles mensajes. El subsecretario aseguró que quienes piden que haya confinamiento obligatorio “tienen la vida resuelta”… y hasta los tachó por tener redes sociales. Ok. La cosa es que no queda claro si quiere que se queden en casa o sólo cuando su nivel socioeconómico lo permita.

• Emilio Lozoya y los tremores. Nos cuentan que, aunque nadie vea al ex director de Pemex, son varios los acalambrados por sus señalamientos en torno al caso Odebrecht y los supuestos sobornos por la reforma energética en los años del peñanietismo. Los amparos vuelan de un lado a otro, no vaya a ser el diablo. Por cierto, ¿alguien sabe qué ha pasado con el ex ministro Eduardo Medina Mora?

Y en Jalisco…

• Candidatas a Tlaquepaque. Donde ya se empiezan a mover las posibles candidatas es en La villa alfarera. Quien levantó la mano es Verónica Juárez, diputada federal coordinadora de los legisladores del PRD en San Lázaro, pero únicamente sería candidata en una colación en donde estuviera MC, PAN y PRD; también se comenta por los rumbos del Parián que la alcaldesa Nena Limón ya tiene una candidata elegida y que es parte de su gabinete… pero por más que insistimos todavía no suelta el nombre, aunque parece que está decidida a jugarse su carta contra la diputación plurinominal federal o local que pidió a cambio.

• Guadalajara. Muchos son los rumores dentro del primer equipo del ayuntamiento de Guadalajara por saber a quién dejará como interino el alcalde Ismael del Toro, que se jugará la reelección, lo que nos cuentan para que no se hagan bolas, es que la convicción del Pope, es que una mujer sea la ungida y quede como alcaldesa interina, un hecho que sería histórico y, por supuesto, simbólico.

• Paridad de género en MC Jalisco. El grupo que toma las decisiones en Movimiento Ciudadano se reunirá esta semana full time, para vislumbrar cómo darle cuadratura al círculo de las paridades de género en el estado. Y es que por ejemplo el foco principal se encuentra en Zapopan, donde cada día suena más fuerte que tendrían que elegir entre las diputadas local y federal Mirza Flores o Fabiola Loya, dejando atrás el acuerdo donde el actual edil Pablo Lemus llevaría “mano” en la designación.

