PolíticaConfidencial Arturo Zaldívar pide justicia para olvidados del país

• Arturo Zaldívar y los pobres. Acorde con el discurso oficial, en su segundo informe de labores, el presidente de la SCJN denunció que “en este país no habrá justicia mientras las cárceles sigan repletas de personas pobres a quienes se fabrican delitos (y) mientras los más olvidados de este país no tengan una defensa de calidad”. Pues manos a la obra, señor ministro.

• Ricardo Monreal y el petate del muerto. Son varias las iniciativas que ha presentado el coordinador de los senadores de Morena que, ante la polvareda que levantan, después son enfriadas con muchos hielos o de plano suprimidas. ¿Ocurrirá lo mismo con la ley Banxico que coloca en riesgo de lavandería a esta institución? Ya veremos en febrero.

• CDMX y la crisis por covid. Cada vez son más los casos de personas que peregrinan por la ciudad en busca de un hospital para que reciban a su paciente con covid. Y no es uno o dos ni tres los hospitales que visitan y les dicen que no hay espacio. Hay quienes visitan hasta seis, antes de recibir la atención médica. Las alertas están encendidas, el semáforo en espera de situarse en rojo…

• Científicos, ignorados. Este martes comenzó a circular el proyecto de iniciativa de Ley de Ciencia de la autodenominada 4T. Si el borrador previo hizo arquear las cejas a Palacio Nacional y obligaron a María Elena Álvarez-Buylla a ajustarlo, el nuevo inquietó a científicos que traen marcando el paso a la directora del Conacyt porque no hubo consulta con la academia… seguirá sacando chispas.

Y en Jalisco

• Jalisco Poder Judicial. Volvió el amor entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el grupo Universidad de Guadalajara, pues se pusieron de acuerdo para limar asperezas que habían surgido en la última designación de los tres consejeros de la judicatura y ayer votaron todos alineados. En cambio, la relación con el PRI era que los tricolores tendrían derecho a un magistrado, sin embargo, se comprobó la pésima relación que existe entre la coordinadora Mariana Fernández y el gobierno del estado; los naranjas le dijeron al PRI que estaban de acuerdo en cederles una cuota, siempre y cuando la diputada Fernández no estuviera en la negociación… recordemos que no hace mucho ya se había pedido la cabeza de la todavía coordinadora, que ya no está ni con Dios ni con el Diablo, y para todos lados ha quedado mal.

• Atascados. Para no variar, los nombramientos de magistrados y consejero del Poder Judicial se hizo bajo la lógica de reparto de cuates y cuotas, pero ahora con el control de MC se inauguró la era del atascón, y es que los diputados del partido en el gobierno simularon que querían repartir el pastel con todas las fracciones, pero al final formaron quintetas sólo con los perfiles de sus allegados. Ese fue el motivo por el cual los legisladores de Morena ni siquiera se presentaron a la sesión y permanecieron en silencio. También se dice que los priistas, con quienes estaban negociando, no quisieron morder el anzuelo. Al final prevaleció la lógica de siempre: todo para el ganador.

