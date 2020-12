PolíticaConfidencial Delfina Gómez y el abrazo del magisterio

• Delfina Gómez y el abrazo del magisterio. La próxima titular de la SEP recibió la felicitación de Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo. De hecho, en su campaña por la gubernatura del Edomex el mismo Fernando y Rafael Ochoa la apoyaron públicamente. Y documentado está que el aún secretario Esteban Moctezuma ha sido considerado “un amor”, por admiración intelectual, por parte de Gordillo…

• ¿Vicente Fox diputado? Nos cuentan que van muy avanzadas las pláticas para que el ex presidente sea diputado federal. Si Felipe Calderón lima asperezas con el PAN sería una auténtica guerra con la autodenominada 4T. ¿Lo lograrán?

• Hugo López-Gatell acusa al New York Times de ser parte de la infodemia. Tras ventilar que el subsecretario mintió con los datos para frenar la actividad y declarar el semáforo en rojo, el funcionario dijo que no se usaron datos distintos para no tomar la decisión para el aislamiento… como siempre, los culpables son los medios.

• Tragedia al doble. Por cierto, el país está en el lindero de llegar a los 120 mil muertos. Nos tomó 156 días llegar a las primeras 60 mil defunciones por coronavirus y pasaron apenas 124 días más para que se duplicara la cifra a 120 mil y el reciente aumento en los contagios vaticina que lo peor está por venir.

