Democracia Sin Fronteras: Precampañas 2021

Desde el día de hoy y hasta el próximo 31 de enero de acuerdo con el calendario electoral aprobado por el INE, se llevarán a cabo a nivel federal las precampañas electorales para Diputados Federales dentro del proceso electoral 2021, que tiene como destino final la jornada electoral del 6 de junio del próximo año.

Por lo que respecta a las elecciones de las 15 gubernaturas que estarán en juego, esta etapa de precampañas inicia en diferentes momentos, que van desde el 26 de diciembre, hasta el 10 de febrero y concluye entre el 15 de febrero hasta el 21 de marzo, de acuerdo con las distintas legislaciones y calendarios locales.

Las precampañas electorales a partir del 2014 a pesar de significar procesos de carácter interno de los partidos políticos han sido incluidas en la legislación electoral (LEGIPE) y por lo tanto existen derechos y obligaciones especificas tanto para los precandidatos como para los partidos políticos, que van desde el uso de tiempos oficiales; actos de precampaña permitidos, reglas de propaganda, contratación en redes y presentación de los informes de fiscalización, entre otros.

Se entiende por precampaña al conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos con la finalidad de conseguir adeptos, son reuniones, asambleas, marchas y en general cualquier actividad en que los precandidatos se dirigen a los militantes y simpatizantes para obtener su respaldo ante la instancia interna de decisión partidista para ser postulado como candidato.

La propaganda en el tiempo de precampaña consiste en todas las expresiones, escritos, publicaciones e imágenes que se difundan por los precandidatos en los medios de comunicación dirigidas igualmente a obtener el apoyo de los militantes o simpatizantes de un partido político.

Esta etapa, antes común dentro de los procesos internos de los partidos políticos, ahora se encuentra en entredicho, ya que algunos partidos como es el caso de Morena, están anunciando quienes serán sus candidatos, para las elecciones a gobernador en 15 estados, sin haber hecho un proceso de selección interna ni decidirlo en una reunión de Asamblea o Consejo después de haber desplegado justo la etapa de precampaña. Mediante el método de las encuestas están seleccionando ya a los candidatos, mismos que a pesar de haber sido nombrados, no podrán desplegar ninguna actividad de precampaña y se tendrán que esperar a que obtengan su registro oficial en el mes de abril, para no incurrir justo en actos anticipados de campaña.

Lo cierto es que como dice la Magistrada @Yurisha Andrade, existe una regulación estricta respecto a lo que no pueden hacer pre- candidatos en estos tiempos. Para ubicar las acciones que pudieran ser actos anticipados de precampaña o de campaña, diversas sentencias del Tribunal Electoral han determinado que tiene que valorarse la existencia de tres elementos esenciales para su existencia: el personal, temporal y subjetivo.

El personal: es que el acto se pueda atribuir plenamente al partido o al precandidato o posible candidato; recordemos que no se es candidato hasta obtener el registro de las autoridades electorales; el temporal: es que los actos se den antes del inicio formal de la etapa de precampaña o de campaña; y el subjetivo señala que la finalidad del mensaje debe de estar relacionada con el llamado expreso a pedir el voto o el apoyo a favor o en contra de la persona o del partido político de que se trate; posiblemente este ultimo elemento el más difícil de acreditar.

Sentencias recientes como el SUP-REP 32/2018 señalan que los mensajes considerados como actos anticipados de precampaña o campaña deben de analizarse en su contexto, valorar el protagonismo de la persona que los emite, el objetivo de estos y su relación con el proceso electoral. Aquí hay que recordar que la comisión de estos actos anticipados puede provocar, en algún momento la nulidad de la elección o la negativa del registro.

El que existan tantos supuestos candidatos adelantados y que no puedan utilizar el tiempo de las respectivas precampañas, supone un mayor riesgo de que se presentarán los actos anticipados de campaña y también de que no se informarán a la autoridad electoral los gastos en que incurran en estos tiempos previos a las campañas. El colectivo estará pendiente, ya que aparentemente la estrategia de la coalición de Morena, Partido Verde y P.T. no se está ajustando a los calendarios electorales.

