¿Cómo cambiará de valor su auto en breve?

Cuando compramos un vehículo siempre nos preocupa el año del modelo que nos están ofreciendo, y la lógica es muy clara, mientras más nuevo el año, más valdrá al venderlo.

Sin embargo, ahora en lo que se debe fijar para hacer una gran decisión de compra es en lo que el vehículo mismo le ofrece y la tecnología con la que cuenta.

Es decir, si le tocó el último año de un tablero normal y al siguiente ya se incorporó en el mismo modelo un tablero digital, eso saltará a la vista cuando trate de venderlo. Por igual, si usted decide por un híbrido, se deberá preguntar: ¿qué tipo de híbrido es?, ¿cuántos kilómetros me puede dar sin contaminar?

Recuerde que hay híbridos que recargan pilas con sólo frenar o bajar pendientes y otros que ya se conectan. Además de que ya puede comprar varios autos eléctricos, por lo que la clave es ese sistema híbrido o eléctrico y qué tan innovador o nuevo es.

Puede estar seguro de que la industria –al sacar autos de este tipo durante la próxima década– estará pensando en renovar los sistemas, mejorar baterías, tiempo de carga, etcétera; así que su inversión está asegurada.

A los vehículos que estén aún llenos de botones, con pocas asistencias de seguridad, tableros sin computadora o pantallas digitales de información, apertura remota, etcétera, les costará pasar esta década manteniendo su valor, pues toda la tendencia va hacia desaparecer todo y dejar pantallas táctiles, algunos botones en el volante y teclas o selectores para las velocidades.

Por ejemplo, el freno de mano. Nos podremos olvidar de él. Y así, poco a poco se irán matizando.

Hoy es importante que tome en su decisión de compra el gran cambio tecnológico que nadie parará en la oferta de vehículos a nivel mundial. Los eléctricos serán la movilidad del futuro y cada día crecerán más, los autos conectados a su celular e internet estarán más y más presentes y los sistemas de asistencia al conductor en seguridad y conectividad a dispositivos móviles darán gran valor al auto que compre hoy y en el futuro.

Lo que veo en 2021 son las opciones híbridas, los sistemas de conectividad con dispositivos móviles y los tableros digitales, así como un cambio en manufactura muy importante, pues ha dejado de ser el motor el principal componente del vehículo para pasar a ser la computadora central con su capacidad de transmisión de datos y almacenaje.

Es lo que estaremos comprando en esta década. Nadie ve la mayor parte del volumen del mercado en los eléctricos –lo cual está por surgir cuando sea– pero sí la mayor parte de las presentaciones de todas las armadoras en el mundo traerán sus ejemplares eléctricos.

En México, inicie la cuenta regresiva, pues no vemos quién no tenga eléctricos que puedan detonar en en el país. Los alemanes y europeos están listos, los japoneses por igual, los coreanos lo estudian, los americanos cada día nos tienen más y más –y hasta los vamos a armar en el país–, no dejaremos de llevarle productos eléctricos nuevos en este año nuevo.

Feliz año nuevo de la nueva generación de productos que llegarán a su garaje, sin duda, será emocionante ver esta época… Hacer una decisión razonada hoy a que todo va a lo eléctrico, digital y conectado, será el valor del mañana. ¡Arrancamos 2021!

