Por Nany

¿Qué contradictorio, no? , si la navidad es época de felicidad de encuentro, de gozo, de paz, de solidaridad, de amor.

Pero lamentablemente para mucha gente es así, es tristeza de navidad, porque tal vez están solos en su casa, en una cama de hospital, en un asilo de ancianos, de guardia en la Cruz Roja o en alguna estación de bomberos, lejos de su familia, o simplemente solos sin familia.

Tal vez para ellos el 24 de diciembre o sea una noche más, noche de acostarse temprano, mirando por la ventana la felicidad de los demás, noche de más bullicio, noche de bocinas de autos que ríen sin cesar, noches que además tienen ese vacío en algún lugar del alma.

A todos ellos les digo rotundamente que no, que no es así, que no debemos permitirnos que sea solo una noche más, debemos atrevernos a encontrar la navidad dentro de nosotros, si, dentro de nosotros, porque es allí donde está, muchos podremos decir ¿Cómo?, ¿De qué manera?, ¡Es imposible!

Entonces les propongo lo siguiente: Pongámonos nuestra mejor ropa, mirémonos al espejo, porque allí está uno de los invitados de esta noche, invitemos ahora al recuerdo más lindo de la infancia, busquemos en el cajón olvidado la bufanda que nos tejió nuestra antigua pareja, aquellas fotografías de aquél álbum olvidado, la revista de historietas que quedó por ahí.

Luego invitemos al recuerdo de esa mujer imborrable, la foto que nos sacamos juntos, la carta que alguna vez nos escribió, ese regalo que nos hizo, las salidas a la guardia del 24 después de felicitar a la familia.

Invitemos también al recuerdo de los familiares que ya no están, aquellos con los cuales compartíamos esas largas mesas navideñas, que a la hora de descorchar las botellas de sidra, nos cuidábamos para que no nos cayera encima el corcho y escuchar el grito de todos “Será el próximo en casarse”.

Y por último invitemos al “espíritu de navidad”, ese deseo de paz y amor que todos llevamos dentro, para que cuando llegue la media noche, abracemos fuerte esos recuerdos, demos un beso a la ausencia y como dijo Arjona “realmente no estoy tan solo, quien te dijo que te fuiste, si cargaste con el cuerpo, pero no con el recuerdo”.

Por ello a quienes esta navidad sienten la soledad, les propongo cargarnos de recuerdos, y tal vez si se animan… solo tal vez… escribir sobre ellos.

Y desde hoy no se olviden que yo también estaré en su recuerdo con este mensaje y ustedes en el mío…ya somos dos… entonces ya no estamos solos.

FELIZ NAVIDAD PARA TI

Consultorio en Salud Mental c7

Teléfonos de Atención

5531204231

De 9:00 a 15:00 horas

De lunes a viernes

5534333983

15:00 a 20:00 horas

Mail [email protected]

www.c7saludmental.com

Facebook c7salud mental

Instagram c7salud mental

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro