2020, un año para el olvido

El resumen del año 2020 debería ser mencionado como un año caótico, inesperado, trágico, para tratar de olvidar. El confinamiento de más de 8 meses, más lo que venga, la muerte de más de 100 mil personas en México, mas todas aquellas que murieron de enfermedades relacionadas o de neumonía atípica (con alta posibilidad de que fueran por Covid) hacen de este un año que nos a afectado a cada uno de nosotros.

No se puede decir que la crisis la haya manejado bien el gobierno, no es un comentario político, sino un hecho. Las declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell han sido muy desafortunadas en muchos momentos. No solo minimizó de inicio la pandemia, sino también aseguró que no habría un alto número de fallecidos, también impuso un semáforo que posteriormente ignoró y otras muchas frases equivocadas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador por su lado tampoco ha estado a la altura de las circunstancias. También minimizó la pandemia en un inicio, se ha mostrado en contra del uso del cubrebocas en todo momento y tampoco ha cancelado giras a los estados, donde no sólo no usa el cubrebocas sino que usualmente se detiene a saludar y abrazar personas sin ningún tipo de cuidado, muchos de ellos adultos mayores.

El inicio de año no se vislumbra distinto. El confinamiento se va a mantener por un tiempo más, al menos los primeros días de enero. El proceso de vacunación será escalonado y no hay mucha claridad de si el gobierno tiene la capacidad de poder vacunar a todas las personas en territorio nacional. La politización de el proceso de vacunación será lo peor que nos pueda pasar como país y hay señales de que así puede ser.

La sociedad por su parte en muchos casos se muestra solidaria y conmovida, pero en otros se muestra irresponsable y necia. Pareciera que también vivimos dos mundos, el de aquellos que comprenden la importancia de permanecer en casa y al salir contemplar las medidas necesarias y quienes no muestran ningún tiempo de empatía por el resto de la gente, ni si quiera por sus familias. Aquellos que no les importa la enfermedad, contagiar o incluso morir.

El balance del año no puede ser positivo, a pesar de ello no queda mas que estar en pie y listos para enfrentar lo que siga. Porque el 2021 no será un año más fácil que el que está terminando. El reto pasa por todos nosotros y también por los políticos, juntos debemos encontrar la manera de tener equilibrio entre gobierno y sociedad, porque sino viviremos un año igual de difícil que el anterior, sino peor.

Bienvenido el año 2021, no sin antes recordar que también aprendimos mucho de este 2020. Hoy sabemos que no podemos controlar el futuro y que no hay nada escrito en las paginas siguientes. Al olvido pues el año que se va, pero que se quede la enseñanza y el intento de ser mejores, sino el que sigue será un año aun mas complejo.

