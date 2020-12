¡Adiós 2020! Te extrañaremos (bueno, casi)

Sin duda el 2021 será el año recibido con mayor esperanza en muchos años. Después de un 2020 invadido por la pandemia de COVID-19, lo que viene no puede ser tan malo. Eso esperamos y deseamos con fuerza y determinación. Sin embargo, no está de más preguntarnos, ¿de verdad no nos dejó nada bueno? Sin duda lo hizo. Y para recibir los próximos éxitos y la abundancia tenemos que reconocer y agradecer.

Para muchas personas, la emergencia sanitaria desencadenó una serie de cambios y problemáticas económicas, escolares y por supuesto de salud. Para muchos otros, representó la oportunidad de cambiar su rutina para bien, otros por fin pudieron tener acceso al trabajo en casa y la mayoría pudo notar el apoyo de familiares y amigos en tiempos difíciles.

Más allá de realizar el clásico ritual de salir a caminar con una maleta, poner un borreguito de la abundancia en nuestra puerta, o usar ropa interior de uno u otro color, es muy importante que cada una y cada uno de nosotros realicemos un ejercicio de identificar, de manera personal y colectiva, qué podemos abrazar del año que se fue.

En el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, por ejemplo, tuvimos retos enormes. Primero el de actualizarnos tecnológicamente para que nuestras y nuestros colaboradores pudieran trabajar en casa y seguir atendiendo a la ciudadanía con profesionalismo y eficacia.

Fortalecimos también la atención psicológica gratuita, porque sabíamos que muchas personas iban a necesitar hablar con alguien debido al confinamiento, a la pérdida de un familiar o al miedo de enfermarse. También ayudamos a las víctimas de delito a iniciar su denuncia de forma digital.

Atendimos a medio millón de personas en nuestra Línea de Seguridad, en el Chat de confianza 55 5533-5533, en la Línea Nacional vs la Trata 800 5533-000 y en la Línea Diversidad Segura 800 000 5428. Estamos sumamente agradecidos con las personas que han recurrido a nuestros servicios, que han felicitado nuestra labor y que mantienen nuestro porcentaje de satisfacción en 98%.

Agradecemos al 2020 también porque pudimos abrir nuestra segunda sede en Luis Hidalgo Monroy 100, en Barrio San Pablo, Iztapalapa, donde atendemos principalmente a mujeres víctimas de violencia familiar, damos pláticas de prevención del delito y apoyamos con el Centro de Aprendizaje a niñas y niños que no tienen computadora en casa.

Sumamos mucho trabajo en equipo, más alianzas, aumentamos la producción de mensajes positivos para ayudar a quienes nos siguen. De verdad no hubiéramos podido hacerlo sin el respaldo de quienes trabajan con nosotros, nuestros aliados de otras organizaciones civiles, de las autoridades y de la ciudadanía.

Sé que no siempre es sencillo ver lo bueno en medio de una crisis. Sé que posiblemente estés pasando por un momento difícil. Pero no estás sola, no estás solo, estamos para escucharte siempre y para ayudarte a ver el camino, para que continúes este 2021 con mucha resiliencia, paz, seguridad y bienestar.

De manera personal y a nombre de todos mis compañeros en el Consejo Ciudadano, te deseo a ti y a todos los lectores y colaboradores de Publimetro, un muy feliz Año Nuevo.

