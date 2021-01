¡Adiós 2020, bienvenido 2021!

Por Edna Bujanos Wolf

Se fue el 2020, un año sin duda diferente. Un año que nos invitó a replantearnos la vida, a valorar lo verdaderamente importante para cada uno de nosotros. En muchos casos, nos vimos forzados a soltar nuestros planes, cambiar nuestra manera de vivir y convivir, forzados a decir adiós a seres queridos que físicamente no los vemos pero que siempre vivirán en nuestro corazón.

Si algo he confirmado es que mientras más lejos mantengo mi necesidad de controlar mejor disposición tengo para dar respuestas a las diferentes situaciones que se me presentan y de lo único que si me puedo hacer cargo es de mi actitud. Si algo he aprendido es que quién quiere se reinventa, se puede recrear la manera de vivir, de trabajar y de relacionarse con los otros. No me queda la menor duda que hay muchas más posibilidades dentro de nosotros mismos de las que podemos reconocer.

Ahora estoy más consciente de que el dolor y el miedo se apaciguan con gratitud y apreciación . De lo importante que es tejer una red de apoyo, rodearnos de un buen círculo afectivo porque las personas que nos quieren son la mejor contención para superar las adversidades y aclarar las ideas para un futuro inmediato.

Por todo lo anterior, me he dispuesto a celebrar la vida y te invito a ti a celebrarla, a abrazarla con todo lo que esta conlleva: incertidumbre, frustración, alegría, dicha y demás. La celebro con gratitud pues sin duda es la mejor actitud.

Doy la bienvenida al 2021, con la voluntad de desaprender lo que ya no me nutre ni aporta, apostándole a que siendo optimista puedo ver soluciones donde otro encuentra obstáculos, con la certeza de que los errores enseñan lo que el éxito oculta, sabiendo que no importa tanto lo que ocurre afuera sino la manera en que yo interpreto lo que sucede.

La vida es cambiante y según se mueve también nos transformamos nosotros, por eso es importante tratar de fluir con las circunstancias, por lo que para éste 2021 te propongo que establezcamos menos objetivos, que sean muy concretos y viables para poder ir por ellos.

Sintámonos orgullosos de nosotros mismos, sólo por hoy no nos centremos en la dificultad o dolor sino en los avances grandes y pequeños que cada quien tuvo. Con todo en contra construimos el mejor 2020 que pudimos.

Con lo que hoy sabes, reflexiona, en éste nuevo ciclo que comienza… ¿Cuál es la lección mas valiosa que has aprendido?¿Qué harás diferente?

¡Celebremos! ¡Muchas gracias 2020 y bienvenido 2021!

