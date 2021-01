¡Feliz año 2021!

No podemos empezar el 2021, sin hacer un balance de todo lo que vivimos en el 2020, que sin duda pasará a la historia como un año extraordinario y muy difícil que nos puso a prueba de diferentes formas.

A nivel internacional fuimos testigos del debilitamiento de la economía que según datos del Banco Mundial se reducirá en un 5.2% y que ha sido la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial así como también la primera vez desde 1870 que tantas economías sufrieron una disminución del producto per cápita lo que provocó que millones de personas cayeran en pobreza extrema.

Constatamos también como algunos líderes mundiales actuaron con rapidez ante lo que ya era una realidad imparable, pero no podemos dejar de lado que fueron las mujeres las que pusieron el ejemplo, Jacinda Ardern de Nueva Zelandia, logró declarar a su país libre de coronavirus en junio; Tsai Ing-Wen de Taiwan que únicamente reportó siete muertes, en una población similar a la de Florida; Angela Merkel en Alemania se ha mostrado cada vez más preocupada por la situación y ha pedido no olvidarse de la importancia de la ciencia así como de la responsabilidad de los ciudadanos; Mette Frederiksen de Dinamarca, a pesar de haber tenido un repunte de casos y una crisis con millones de visones contagiados de coronavirus fue de los primeros países en reaccionar y cerrar sus fronteras de manera anticipada.

La otra cara de la moneda fueron los líderes populistas que desestimaron la gravedad de la pandemia destacando principalmente Donald Trump en Estados Unidos; Jair Bolsonaro de Brasil; y lamentablemente Andrés Manuel López Obrador, en México, todos se mostraron escépticos ante el COVID-19 y le restaron importancia. El resultado fue encabezar la lista de los países con más decesos.

La situación para nuestro país fue todavía más complicada, en las “mañaneras” escuchamos frases tales como que “el gobierno está preparado desde hace tres meses”, “no dejen de salir, sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas”, “el 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad”.

Mientras que en la conferencia dirigida por López Gatell en las tardes, con su ya conocida arrogancia, aseveraba que el momento “cumbre de la pandemia sería el 6 de mayo”; que “la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio”; y que no era necesario realizar pruebas, más que a los casos sospechosos.

Todo esto mientras que la principal recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) era “hacer pruebas, pruebas, pruebas”. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubicó en el último lugar de los 36 países que la integran realizando únicamente 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes en abril del 2020.

La crisis económica será una de las más fuertes con el cierre de al menos un millón de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y cerca de 10 millones de nuevos pobres, y según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una caída del PIB del 8% y un panorama nada agradable para el primer trimestre del año en el cual se prevé un repunte del 3.5%.

Durante la pandemia se perdieron 12 millones de empleos, tanto formales como informales, de los cuales solamente se han recuperado ocho millones, esto según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con el discurso de no crear deuda para no “rescatar a los ricos o a los empresarios”, López Obrador no reaccionó de manera oportuna para aliviar la crisis que se sintió en el bolsillo de los mexicanos, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ubicó a México entre los cinco países de Latinoamérica en destinar el menor gasto público para detener el impacto de la pandemia, los apoyos fiscales son de 1.1% del PIB de 2019 mientras que el promedio en la región es de 3.2%, siendo Haití el más bajo con 0.2% y El Salvador el más alto con 11.1%.

Pero las prioridades del presidente no se modificaron, compró un estadio de beisbol en Sonora con un valor de 511 millones de pesos y en el Paquete Económico 2021 le destinaron 36 mil millones de pesos al Tren Maya.

El aeropuerto de Santa Lucía resultó 700 millones de dólares más caro que haber terminado el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que asimismo hubiera sido un hub internacional. Decisión que, además también nos costó salir de la lista de las 25 mejores economías para invertir, es decir, fuera del Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa.

Lo cual será todo un reto a pesar de la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos Unidos y Canadá (T-MEC) que nos llevó a ser testigos de uno de los momentos más vergonzosos de la relación bilateral con nuestro vecino del norte, pues en plena campaña electoral estadounidense, López Obrador realizó una visita relámpago en la que supuestamente el principal tema era el T-MEC, solo que les faltó Canadá. Por otro lado, no olvidemos el actuar de López frente a la victoria de Joe Biden y su tardía felicitación en una carta, un error que esperemos no nos cobre factura.

Morena nos ha puesto en una situación muy difícil con su mayoría parlamentaria proponiendo y aprobando leyes que nos dejarán un retroceso muy grave para el país, la bancada morenista y sus aliados han presentado dos mil 720 Puntos de Acuerdo de los cuales solo se han aprobado 578 representando un índice de productividad de 11.7%.

No podemos permitir que esta situación siga así en el Congreso, este año tenemos que informarnos, tenemos que pensar en el futuro de nuestros niños y jóvenes que sentirán más que nadie los estragos de un populismo que en manos de un líder egocéntrico, ha fracturado instituciones, ha puesto en riesgo la salud de millones de mexicanos y nos ha polarizado como sociedad. Es urgente que salvemos a México en el 2021. Al tiempo…

A todos les deseo que este año sea un mejor año.

