Gabriel Soto fue traicionado por una de sus amantes

97 MINUTOS DE SUFRIMIENTO DURANTE LA PELÍCULA DE ANTHONY HOPKINS

Susto, terror, llanto, risa, alegría, tristeza, amor, compasión son sensaciones que El padre te hace sentir. Esta maravillosa pieza cinematográfica estelarizada por un Anthony Hopkins de 82 años que da muestra que le sobra lo que le falta a su personaje, memoria, herramienta principal de un histrión. La historia de un padre que empieza con problemas de demencia senil. La crudeza de la vida, de aquella realidad que viven muchos ancianos y ancianas de la mano de familiares y personas ajenas, que al darse cuenta de su estado mental, hasta perder sus recuerdos, es brutal. Ese proceso es devastador para el auditorio, que saldrá de la sala de cine hecho pomada, pues el director francés Florian Zeller en su opera prima consigue con sutileza llevarte a la profundidad de una enfermedad arrolladora. La hija del protagonista, la insuperable actriz Olivia Colman, muestra el terror de que el primer amor a un hombre se está extinguiendo en vida aun cuando él intenta dialogar con lo más supremo para intentar incluso recordar quién es. Esta película es un singular dramón nunca antes visto en cine; en verdad que quien tenga una rápida y pronta recuperación emocional al término de la proyección, aplaudirá de pie a un trío de veteranos actores que consiguen sacarnos aliento y fuerza de levantarte de la butaca para empezar la reflexión que obliga esta estupenda historia. Bravísimo y que venga el Oscar para Anthony Hopkins



GABRIEL SOTO SUFRIÓ TRAICIÓN POR AMANTE

El pene erecto de Gabriel Soto fue visto por miles de cibernautas durante la semana pasada y el actor exesposo de Geraldine Bazán asegura que le tocó ser presa de que violaran su intimidad; y la verdad es que Gabriel, su ex esposa y hasta su suegra ya sabían de la existencia de ese video y sí, ese video es de hace años, y son imágenes que el actor mandó a una examante con la que sostuvo bastante tiempo una relación aun estando casado con la madre de sus hijas. Ese video yo lo vi en el año de 2014, cuando estuve como director de la revista TVyNovelas, pues pretendían vendérmelo para difundirlo en portada y páginas de la revista, a lo que me negué, aun cuando hubiera causado altas ventas de la publicación. Y la razón que me detuvo no fueron los mal agradecidos actores Gabriel Soto y Geraldine Bazán, sino sus hijas, que son las personas realmente afectadas por la mala decisión de su padre, un hormonal macho que en su momento ignoró a su esposa e hijas y ahora pide a los medios que traten con cuidado la información que él irresponsablemente generó. La vida le está enseñando a Soto que somos consecuencia de nuestras propias decisiones; así que, distinguido miembro de la industria del entretenimiento, asume y enfrenta que en este caso el que intentó hacer justicia por propia mano, fuiste tú, Gabriel. Y por cierto, la mujer que recibió ese video, que tiene nombre y apellido aun cuando Gabriel le ha pedido que no muestre su rostro ante los medios, está en duda si declarar o solo dejar pasar, sin ser mencionada.

UN AÑO FATAL PARA EL ESPECTÁCULO

Se acaba el 2020 y el saldo para la industria del espectáculo en general ha sido terrible. Las taquillas se desplomaron, los conciertos se cancelaron y el teatro tuvo que refugiarse en el streaming para subsistir. Múltiples personajes de la televisión, el teatro, la música y el cine han padecido en carne propia los efectos de la pandemia del Covid-19. La lista de famosos que tuvieron que aislarse o internarse en un hospital para superar la enfermedad es enorme: Esteban Arce, Ricardo Salinas Pliego, Juan Osorio, Miguel Bosé y muchos más, además de quienes no lograron superar al letal virus, como Yoshio y el maestro Armando Manzanero.

El daño económico ha sido devastador para el gremio artístico y ante la falta de ingresos, algunos han recurrido a las redes sociales para al menos mantenerse vigentes. Con un público cautivo de millones de personas encerradas en sus casas, paradójicamente, los artistas literalmente se mueren de hambre. Las plataformas digitales como Netflix, YouTube, Amazon Prime, HBO y Disney+ son las que han capitalizado la pandemia. Así que el 2021 será el inicio de una nueva era para el mundo del espectáculo, con el reto de adaptarse a un público habituado a recibir todo “de gratis” y poco dispuesto a exponerse al contacto masivo de los espectáculos en vivo. Hoy más que nunca, renovarse o morir. ¡Feliz Año 2021!

